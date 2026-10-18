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18 октября 2026, 16:02 Читати українською

Сенс Банк и Укргазбанк готовят к продаже: правительство создало специальную комиссию

Минфин уже выбрал советников по продаже государственных пакетов акций обеих банков, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Минфин уже выбрал советников по продаже государственных пакетов акций обеих банков, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахНовая комиссия будет определять порядок конкурсов и допускать участников.
Минфин уже выбрал советников по продаже государственных пакетов акций обеих банков
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►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новая комиссия будет определять порядок конкурсов и допускать участников. Также она согласовывает стартовую цену с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продажи. Соответствующие решения будут подаваться на утверждение Кабмина.

К работе комиссии могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС.

Читайте: Правительство планирует начать процедуру продажи Сенс Банка и Укргазбанка в 2027 году

По словам премьера, задача — обеспечить прозрачную и конкурентную продажу государственных долей.

Напомним

Подготовка к продаже двух банков началась еще весной 2024 года. И, похоже, процесс наконец-то будет доведен до логического финала

Еще в мае 2026 года Минфин сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация государственного Смысла Банка должна состояться в 2026 году и никаких промедлений в этом процессе быть не должно.

Глава государства также заявил, что банковская сфера в целом нуждается в либерализации и расширении предпринимательских возможностей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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