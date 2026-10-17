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17 октября 2026, 11:17 Читати українською

«єОселя», рассрочка или собственные средства: как украинцы планируют покупать жилье в 2026 году

В III квартале 2026 г. 37% потенциальных покупателей жилья в Украине рассматривали кредит или рассрочку как способ финансирования покупки недвижимости. Годом раньше таковых было 38%. Об этом свидетельствует исследование Factum Group для OLX Недвижимость.

В III квартале 2026 г. 37% потенциальных покупателей жилья в Украине рассматривали кредит или рассрочку как способ финансирования покупки недвижимости.
В III квартале 2026 г. 37% потенциальных покупателей жилья в Украине рассматривали кредит или рассрочку как способ финансирования покупки недвижимости
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Среди опрошенных 16% планируют воспользоваться программой «єОселя», 8% рассматривают другие кредитные программы, а 13% — покупку жилья в рассрочку.

Еще 21% планируют покупать недвижимость без кредита, 17% пока вообще не планируют покупку жилья, а остальные еще не определились или затруднились ответить.

Интерес к «єОселе» растет

Осведомленность о государственной программе «єОселя» в III квартале 2026 года достигла 80% против 69% в конце 2024 года.

Фактически, программой уже воспользовались 4% опрошенных. В то же время доля тех, кто еще не пользовался «єОселя», но планирует это сделать, выросла с 36% в 2024 году до 47% в 2026-м.

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При этом уровень удовлетворенности условиями программы снижается. В IV квартале 2024 года они удовлетворили 70% пользователей, в III квартале 2025-го — 52%, а в III квартале 2026 года — 50%.

Какую кредитную ставку украинцы считают приемлемой

Для абсолютного большинства потенциальных заемщиков приемлемой остается невысокая ставка.

90% опрошенных назвали приемлемой годовую ставку не выше 5%: половина из них готова рассматривать кредит до 2% годовых, другая половина — в пределах 3−5%.

Главным преимуществом кредита или рассрочки 54% респондентов назвали возможность побыстрее получить жилье. Для 44% важны льготные государственные программы, а по 43% ценят фиксированный ежемесячный платеж и возможность избежать валютного риска.

Что больше всего мешает взять кредит

Среди тех, кто не рассматривает кредит или рассрочку, 48% не хотят брать на себя долговые обязательства, а 45% не готовы платить проценты.

Еще 33% сдерживают экономическую нестабильность и военные риски, 28% считают нынешние условия кредитования невыгодными, а 21% не имеют достаточно стабильного дохода для регулярных платежей.

Самым сильным стимулом для потенциальных заемщиков стал рост доходов или стабильная работа — 39%. Более низкую ставку назвали 38%, а надежную государственную программу с гарантиями — 36%.

Война остается главным барьером для покупки жилья

Если говорить о рынке в целом, больше украинцев от приобретения недвижимости сдерживают война и связанные с ней риски — 56%, а также высокие цены на жилье — 53%.

Экономическую неопределенность назвали 42%, недостаточный доход или отсутствие сбережений — 35%, высокие кредитные ставки — 32%.

Кроме того, 78% респондентов заявили, что частота российских атак влияет на их планы по покупке недвижимости. Для 51% это влияние существенно, еще для 27% — частичное.

В OLX Недвижимость отмечают, что для потенциальных покупателей все важнее становятся не столько ниже цены на жилье, сколько стабильный доход, уверенность в работе, доступная ставка и ситуация с безопасностью.

Исследование Factum Group для OLX Недвижимость проведена в августе 2026 методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 450 респондентов в возрасте 18−55 лет из городов Украины с населением более 50 тыс. человек, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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