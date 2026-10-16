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16 октября 2026, 20:00 Читати українською

Пышный призвал PEP сообщать НБУ о проблемах с банковским обслуживанием

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный призвал публично значимых лиц (PEP) и членов их семей сообщать регулятору о проблемах с банковским обслуживанием. По его словам, банки иногда фактически ограничивают доступ таких клиентов к финансовым услугам, затягивая проверку и рассмотрение документов. Об этом Пышный сказал в интервью подкасту «Следи за деньгами» народной депутатки Ольги Василевской-Смаглюк.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный призвал публично значимых лиц (PEP) и членов их семей сообщать регулятору о проблемах с банковским обслуживанием.
НБУ усиливает надзор за финмониторингом и призывает PEP сообщать о проблемах
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«Каждое обращение, с которым PEP или члены семьи обращаются в Национальный банк» по поводу возможных нарушений со стороны банков и поставщиков платежных услуг, должно попадать к регулятору, подчеркнул глава НБУ.

По его словам, речь идет не только о прямом отказе в обслуживании, но и о ситуациях, когда банки фактически ограничивают доступ к финансовым услугам, затягивая рассмотрение запросов клиентов.

«Если мы хотим более быстрого результата, дайте мне этот информационный поток», — сказал Пышный.

Он добавил, что НБУ уже отслеживает сообщения о проблемах с банковским обслуживанием в социальных сетях. Однако, по словам главы регулятора, обстоятельства, выясняемые во время проверок, иногда существенно отличаются от описанного в сообщениях.

НБУ ужесточил надзор за финансовым мониторингом

Пышный сообщил, что Национальный банк ужесточил надзор за тем, как банки применяют правила финансового мониторинга. Регулятор хочет выяснить, правильно ли финансовые учреждения оценивают риски клиентов и не ограничивают ли их доступ к услугам без достаточных оснований.

По словам главы НБУ, банки должны не только предотвращать отмывание средств, но и отвечать за решения, ограничивающие клиентам доступ к финансовой системе.

«Банки должны чувствовать уровень ответственности за то, что где-то сознательно просто блокируют доступ», — подчеркнул он.

Пышный объяснил, что финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход: оценивать риски с учетом финансовой деятельности клиента, истории его операций и других соответствующих обстоятельств. Сам статус PEP не должен автоматически означать отказ в обслуживании.

В то же время регулятор не может вмешиваться в любую операцию в режиме реального времени. Банки самостоятельно анализируют транзакции и принимают решения по клиентам, а НБУ проверяет, насколько должным образом они организовали внутренний контроль и выполняют законодательные требования.

Пышный также отметил, что количество надзорных мероприятий НБУ, в том числе тех, которые могут завершаться негативной оценкой работы банков, растет.

За три года НБУ получил 10 жалоб на отказы в обслуживании

По словам Пышного, за последние два с половиной — три года Национальный банк получил 61 официальную жалобу, связанную с финансовым мониторингом. Десять из них касались отказов в обслуживании.

Глава НБУ предположил, что реальных случаев может быть больше, ведь клиенты не всегда обращаются к регулятору. Именно поэтому он призвал PEP и членов их семей сообщать о проблемах непосредственно Нацбанка.

По данным, приведенным Пышным, в 2023 году банки присваивали высокий уровень риска почти 67% всех PEPов. В 2026 году этот показатель снизился до чуть более 38%. В то же время, количество публично значимых лиц возросло примерно с 80 тысяч до 150 тысяч.

Кто такие PEPы и почему банки проверяют их тщательнее

PEP — это публично значимое лицо, в частности человек, занимающий важный государственный пост. К этой категории также относятся члены их семей и связанные с ними лица.

Усиленный финансовый мониторинг таких клиентов связан с потенциальными рисками коррупции и возможного использования незаконно полученных средств. Банки должны более тщательно проверять происхождение средств и характер финансовых операций PEPов.

Сам статус публично значимого лица не означает, что человек причастен к незаконной деятельности. По словам Пышного, задача регулятора — обеспечить надлежащий контроль финансовых операций, не допуская необоснованных ограничений для клиентов.

Глава НБУ призвал PEPов и членов их семей сообщать регулятору о случаях, когда банки, по их мнению, нарушают законодательство или фактически отказывают в услугах из-за затягивания процедур. Эти обращения должны помочь Нацбанку определить, где нужно усовершенствовать надзор и рекомендации для финансовых учреждений.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadimra
Vadimra
16 октября 2026, 20:40
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Циркачи
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