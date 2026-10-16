Новые правила оценки имущества: отчеты нужно будет регистрировать, иначе они станут недействительными

Верховная Рада приняла новый закон об оценке имущества, заменяющий действующий документ в 2001 году. Он предусматривает обязательную регистрацию отдельных отчетов об оценке, новые требования к оценщикам и возможность обжаловать результаты оценки без обращения в суд. Основная часть норм заработает спустя 18 месяцев. Об этом говорится в материале LIGA ZAKON.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Верховная Рада 14 октября приняла в целом законопроект № 13435 «Об оценке имущества». Новый закон должен приблизить украинские правила оценки европейским и международным стандартам и заменить закон, действующий с 2001 года.

Документ вступит в силу на следующий день после опубликования. В то же время большинство новых правил начнет действовать через 18 месяцев.

Читайте также: Компенсация убытков для бизнеса: как изменяются правила и кто может претендовать

Какие отчеты нужно будет регистрировать

Отдельные отчеты об оценке имущества необходимо будет вносить в государственный Реестр отчетов и рецензий. Это касается оценки государственного и коммунального имущества, отчетов для финансовых учреждений, а также оценки, проводимой для определения суммы налогов.

Оценщик будет иметь три календарных дня для регистрации отчета. Если он этого не сделает, документ будет признан недействительным. Такой же статус получит отчет, составленный при наличии конфликта интересов.

В некоторых случаях отчеты также будут подлежать обязательной проверке другими оценщиками. Это необходимо, если на основании отчета решение принимает государственный орган или если соглашение заключает компания, в которой государству или общине принадлежит более 50% капитала. Проверять такие документы смогут оценщики, имеющие не менее пяти лет опыта.

Что изменится для оценщиков

Оценщики будут лично отвечать за подготовленные отчеты. Чтобы подтверждать свою квалификацию, они должны проходить соответствующую процедуру раз в три года и быть членами саморегулируемой организации.

Также закон запрещает выплачивать оценщику вознаграждение, размер которого зависит от результата оценки. В частности, нельзя платить ему долю стоимости имущества.

Если возникнет спор по отчету, его можно будет обжаловать без обращения в суд. Такие дела будут рассматриваться апелляционным комитетом при Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Читайте також: Поділ майна подружжя: чи оподатковуються квартира, авто та кошти

Какие правила заработают сразу

Некоторые изменения вступят в силу одновременно со вступлением в силу закона.

В частности, имущество, проданное на электронном аукционе, будет считаться имеющим рыночную стоимость по цене продажи. Дополнительно оценивать его или согласовывать стоимость не нужно.

Изменятся и правила регистрации компаний. При регистрации юридического лица или изменении его адреса регистратор будет проверять, имеет ли учредитель право пользоваться помещением по указанному юридическому адресу.

Кроме того, через 36 месяцев независимая оценка имущества заменит экспертную денежную оценку сельскохозяйственных земель.