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16 октября 2026, 14:04 Читати українською

Штрафы до 34 тысяч гривен за громкий выхлоп: почему законопроект могут существенно переработать

Законопроект № 15358 о штрафах за чрезмерный шум автомобилей требует существенной доработки, в частности, единой методики измерения шума и технического оснащения полиции. Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Без четких правил использования шумомеров, учета погрешности приборов и посторонних звуков водители рискуют получать необоснованные штрафы.

Законопроект № 15358 о штрафах за чрезмерный шум автомобилей требует существенной доработки, в частности, единой методики измерения шума и технического оснащения полиции.
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На эти проблемы обратила внимание Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ), проанализировавшая законодательную инициативу. В ассоциации подчеркивают: прежде чем вводить ответственность, государство должно определить, как именно будут фиксировать нарушения и какими доказательствами полиция должна подтверждать вину водителя.

В то же время остается открытым вопрос, обеспечат ли правоохранителей необходимыми сертифицированными приборами и будет ли создана техническая инфраструктура для надлежащего контроля.

Какие штрафы предлагают за громкий выхлоп

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 124−3. За управление автомобилем с превышением допустимого уровня шума предлагают штраф в размере 8500 грн, а во время военного положения — 17 000 грн.

За повторное нарушение в течение года штраф может составить 34 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев.

Инициативу объясняют, в частности, распространением автомобилей с модифицированными выхлопными системами, создающими чрезмерный шум. Во время войны такие звуки могут напоминать звуки воздушной угрозы и вызвать дополнительную тревогу среди населения.

Верховная Рада 16 сентября 2026 года поддержала законопроект за основу. Для вступления его в силу должен пройти дальнейший законодательный процесс.

Почему измерение шума может стать проблемой

Замечания НААУ касаются, прежде всего, отсутствия единой методики дорожного измерения. Результат зависит не только от самого автомобиля, но и от шума фона, расстояния до источника звука, положения микрофона, режима работы двигателя и характеристик прибора.

Например, если шумомер зафиксирует 91 дБА при допустимом уровне 90 дБА, но погрешность прибора составляет ±2 дБА, результат не позволяет однозначно установить превышение норматива.

Поэтому методика должна определять класс точности шумомеров, порядок их поверки, условия и продолжительность измерений, правила учета погрешности и способы отделения шума конкретного автомобиля от посторонних звуков.

Также следует четко установить, какой норматив будет применяться к каждой категории транспортных средств. Санитарные нормы шума для жилищной среды нельзя автоматически использовать в качестве критерия технической исправности автомобиля.

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Готова ли полиция к новым правилам

НААУ предлагает предусмотреть использование сертифицированных переносных или мобильных шумомеров по единой методике. Водители должны иметь доступ к результатам измерений, данным о приборе и его поверке, примененному нормативу и учтенной погрешности. Отдельно предлагают предусмотреть видеофиксацию процедуры и возможность контрольного измерения.

В перспективе для контроля можно использовать автоматизированные комплексы, сочетающие акустические датчики с фото- и видеофиксацией и позволяющие идентифицировать автомобиль. Однако для этого необходимы соответствующее оборудование, финансирование и техническая инфраструктура. Будет ли государство готово обеспечить их, пока неизвестно.

Адвокаты также предлагают пересмотреть соразмерность штрафов, согласовать новую ответственность с другими нормами КУоАП и четко определить основания для временного задержания автомобиля.

Следовательно, законопроект № 15358 должен пройти существенную доработку до второго чтения. Без единого правила измерения, надлежащего оборудования и гарантий для водителей новые штрафы могут стать источником споров и судебных обжалований. Пока речь идет о законодательной инициативе, а не о действующих штрафах за громкий выхлоп.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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