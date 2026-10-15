Сенатор США требует расследовать ограничение Starlink для Украины после удара рф по трем киевским ТЭЦ

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис намерен обратиться к генеральному инспектору Министерства обороны США с требованием расследовать ограничения в работе военной системы спутниковой связи Starshield, которой пользуются украинские военные. Он также требует, чтобы результаты проверки были переданы Конгрессу и американской общественности.

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Заявление прозвучало после того, как в ночь на 14 октября россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе атаковала все три киевских теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Тиллис подозревает проблему на уровне Пентагона

В сообщении X Тиллис заявил, что причиной проблем могла стать ошибка на уровне системы Starshield, которая используется Министерством обороны США, а не в самой коммерческой сети Starlink или компании SpaceX.

«У меня нет иллюзий, что министр обороны Гегсет будет готов к прозрачности, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с требованием начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что ситуация создала неоправданные риски для украинских гражданских, а также для американских дипломатов и сотрудников служб безопасности.

Тиллис назвал два возможных объяснения: неприемлемую ошибку или сознательное решение, которое могло «расчистить поле для российской атаки». В то же время сенатор не привел доказательств того, что ограничения были умышленными или непосредственно повлекли за собой последствия российского удара.

Что произошло с военной связью

По сообщениям западных СМИ, украинские военные столкнулись с ограничениями работы терминалов Starlink, которые двигаются со скоростью более 160 км/ч. Это повлияло на работу части беспилотников, в том числе тех, которые используются для ударов на среднем расстоянии, а также возможности перехвата российских дронов.

Речь идет о разных, хотя и связанных системах. Starlink — это коммерческий спутниковый интернет, тогда как Starshield разработана SpaceX для военных и разведывательных нужд Пентагона. Илон Маск заявлял, что Starshield принадлежит правительству США и контролируется им, а ограничения по скорости и использованию определяют американские военные и президент.

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На фоне ограничений рф атаковала три киевских ТЭЦ

В ночь на 13−14 октября россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Киеву, Харькову и другим регионам. По данным украинских властей, под удар попали все три киевских ТЭЦ, а также энергетические объекты в Харькове и области и критическая инфраструктура Киевской области, которая обеспечивает электроэнергией столицу и центральные регионы.

Президент Владимир Зеленский сообщал о значительных повреждениях 26 энергетических объектов. По данным Reuters, в результате атаки было повреждено около 30 энергообъектов, а без электроснабжения остались по меньшей мере 600 тысяч человек. Удар также привел к гибели людей и перебоям с электроэнергией в нескольких областях.

Ограничения связи и удар произошли почти одновременно. Тиллис требует проверки именно для того, чтобы установить, что произошло, кто принял соответствующие решения и были ли они ошибочными или умышленными.

Как мы писали, SpaceX Маска ночью ограничила скорость работы Starlink в движении для StarShield.