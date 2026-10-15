15 октября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 16051−1 о налогообложении международных посылок. В ходе рассмотрения депутаты также поддержали поправку, предусматривающую снижение ставки НДФЛ для доходов от аренды жилья с 18% до 5%. В то же время, военный сбор в размере 5% сохраняется. Об этом пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

НДФЛ с аренды жилья снизят с 18% до 5%: Рада поддержала поправку

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«В законопроект о посылках (№ 16051−1) учли правку Шуляк: НДФЛ для тех, кто сдает в аренду жилье, снижают с 18% до 5% (военный сбор 5% остается). Аргумент: «больше возможностей для выхода рынка недвижимости из тени». 255 «за», — написал Железняк.

Напомним, что схожая норма содержится и в законопроекте № 15111-д, который находится на подписи у Президента. Нормами данного законопроекта предусмотрено, что:

с 1 января 2027 года доходы физических лиц от предоставления в аренду жилой и нежилой недвижимости другим физическим лицам будут облагаться НДФЛ по ставке 5%. дополнительно будет уплачиваться военный сбор 5%; собственник теряет льготу по уплате налога на недвижимое имущество (60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для дома).

Такие доходы необходимо будет отражать в годовой налоговой декларации, без указания других доходов, с которых уже уплачен налог и информация о которых уже имеется в налоговой.

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