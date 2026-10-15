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15 октября 2026, 14:10 Читати українською

НДФЛ с аренды жилья снизят с 18% до 5%: Рада поддержала поправку

15 октября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 16051−1 о налогообложении международных посылок. В ходе рассмотрения депутаты также поддержали поправку, предусматривающую снижение ставки НДФЛ для доходов от аренды жилья с 18% до 5%. В то же время, военный сбор в размере 5% сохраняется. Об этом пишет заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

15 октября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 16051−1 о налогообложении международных посылок.
НДФЛ с аренды жилья снизят с 18% до 5%: Рада поддержала поправку
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«В законопроект о посылках (№ 16051−1) учли правку Шуляк: НДФЛ для тех, кто сдает в аренду жилье, снижают с 18% до 5% (военный сбор 5% остается). Аргумент: «больше возможностей для выхода рынка недвижимости из тени». 255 «за», — написал Железняк.

Напомним, что схожая норма содержится и в законопроекте № 15111-д, который находится на подписи у Президента. Нормами данного законопроекта предусмотрено, что:

  1. с 1 января 2027 года доходы физических лиц от предоставления в аренду жилой и нежилой недвижимости другим физическим лицам будут облагаться НДФЛ по ставке 5%.
  2. дополнительно будет уплачиваться военный сбор 5%;
  3. собственник теряет льготу по уплате налога на недвижимое имущество (60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для дома).

Такие доходы необходимо будет отражать в годовой налоговой декларации, без указания других доходов, с которых уже уплачен налог и информация о которых уже имеется в налоговой.

Читайте: Налог на доходы от аренды жилья снизили до 5%: Южанина объяснила, какую льготу потеряет собственник жилья и другие нюансы

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+29
BigBend
BigBend
15 октября 2026, 14:45
#
Чого раптом втрачається «пільга» за квартиру, якщо вона здається в аренду? Ні, дякую, такі податки не цікавлять.
+
0
vPrirech
vPrirech
15 октября 2026, 14:54
#
Да і якщо глобально… за що платити цим упирям 5% ? за то шо ти все життя намагаєшся шось зоробити ?
+
0
bosyak
bosyak
15 октября 2026, 15:25
#
За те що власності у нас в країні не існує. Все що Ви вважаєте власністю всього лише орендоване майно. Земля, будинок, квартира — будь що. Дякуємо депутатам, яки скопіювали західну податкову модель не розуміючи що це таке і з чого мають платитися податки, а з чого ні.
+
+29
Barsel
Barsel
15 октября 2026, 15:25
#
Населення закінчується, а владі далі потрібно забрати останнє ,окупанти!
+
+15
BigBend
BigBend
15 октября 2026, 16:49
#
Де у вас населення закінчується, русня? У нас в Україні навпаки, в годину-пік пробки стоять постійно, бо людей і машин купа.
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