Почти 44% ВВП на оборону и безопасность: сколько денег Украине нужно на следующий год

Украине нужно привлечь более $52 млрд. внешнего бюджетного финансирования на 2027 год. Из этой суммы почти $20 млрд уже имеют определенные источники покрытия, но еще более $32,6 млрд или €30 млрд необходимо найти. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий после переговоров с представителями Всемирного банка, МВФ, ЕС и стран G7 во время ежегодного собрания международных финансовых учреждений в Бангкоке.

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На что Украине нужно более $52 млрд

Внешнее бюджетное финансирование — это средства, которые Украина получает от международных партнеров, чтобы покрыть потребности государственного бюджета. В условиях войны собственных налоговых поступлений недостаточно, чтобы одновременно финансировать оборону, выполнять социальные обязательства и обеспечивать работу государственных учреждений.

На 2027 год потребность в такой поддержке превышает $52 млрд. По словам премьера, почти $20 млрд уже определены в рамках договоренностей с Европейским Союзом, МВФ и Японией. Еще более $32,6 млрд нужно привлечь.

Эти деньги необходимы для нескольких основных направлений:

Оборона и сохранность. Финансирование потребностей Сил обороны и сектора безопасности остается одним из главных приоритетов государства.

Социальные выплаты. Средства необходимы для своевременной выплаты пенсий и выполнения других обязательств перед гражданами.

Медицина. Государственное финансирование должно обеспечивать непрерывную работу больниц и медицинских учреждений.

Экономика. Поддержка работы бизнеса и предприятий важна для сохранения рабочих мест и налоговых поступлений.

Итак, речь идет не об одной отдельной программе помощи, а об общей потребности государственного бюджета в финансировании на следующий год.

Расходы на оборону и безопасность составят около 44% ВВП

По словам Корецкого, в 2027 году бюджетные расходы на оборону и безопасность составят около 44% валового внутреннего продукта Украины. Это означает, что на эти направления придется почти половина стоимости всех товаров и услуг, произведенных в экономике страны за год.

В то же время, потребности военных не ограничиваются расходами государственного бюджета. Дополнительная внебюджетная потребность Сил обороны на 2027 год оценивается в $45 млрд, или €40 млрд.

Эти суммы важно различать: более $52 млрд — это потребность во внешнем финансировании государственного бюджета, в то время как $45 млрд — отдельная оценка внебюджетных потребностей Сил обороны. Их не следует механически добавлять в бюджетный дефицит без уточнения структуры финансирования.

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Из-за российских ударов бюджет недополучит около $1,5 млрд налогов

Потребность в международной помощи усугубляют последствия российских атак на энергетику, критическую инфраструктуру и производственные предприятия.

Корецкий заявил, что из-за разрушения и остановки работы бизнеса налоговые поступления до конца 2026 года могут быть примерно на $1,5 млрд меньше прогнозируемых.

Это означает, что государство одновременно сталкивается с дополнительными расходами на защиту и восстановление и риском недополучить часть средств, на которые рассчитывало при планировании бюджета.

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