Налоги от резидентов Дія.City почти удвоились: сколько бизнес уплатил в 2026 году

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С момента запуска специального правового режима в 2022 году его резиденты в целом уплатили более 109 млрд грн налогов.

В Действие уже более 4,7 тысячи компаний

В настоящее время статус резидента «Дія.City» имеют более 4 700 технологических компаний.

Специальный режим предусматривает налоговые условия для технологического бизнеса, гибкие формы сотрудничества со специалистами, инструменты привлечения инвестиций и механизмы защиты интеллектуальной собственности.

По данным сообщения, рост числа резидентов и масштабов их бизнеса сопровождается увеличением налоговых поступлений в бюджет.