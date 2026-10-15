За январь-сентябрь 2026 года резиденты Дія.City уплатили в государственный бюджет 43,9 млрд грн налогов. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда поступления превысили 22 млрд грн.
Налоги от резидентов Дія.City почти удвоились: сколько бизнес уплатил в 2026 году
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С момента запуска специального правового режима в 2022 году его резиденты в целом уплатили более 109 млрд грн налогов.
В Действие уже более 4,7 тысячи компаний
В настоящее время статус резидента «Дія.City» имеют более 4 700 технологических компаний.
Специальный режим предусматривает налоговые условия для технологического бизнеса, гибкие формы сотрудничества со специалистами, инструменты привлечения инвестиций и механизмы защиты интеллектуальной собственности.
По данным сообщения, рост числа резидентов и масштабов их бизнеса сопровождается увеличением налоговых поступлений в бюджет.
Источник: Минфин
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