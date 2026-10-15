Кабмин ускоряет поставки импортных лекарств в аптеки и больницы: что это значит

Кабинет Министров упростил процедуры контроля импортных лекарственных средств, чтобы ускорить их поступление непосредственно в аптеки и больницы. Решение было принято на фоне российских атак на склады с медикаментами.

Кабинет Министров упростил процедуры контроля импортных лекарственных средств, чтобы ускорить их поступление непосредственно в аптеки и больницы.

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Теперь уполномоченный представитель компании-импортера сможет самостоятельно проверять соответствие груза сопроводительным документам и проводить визуальный контроль упаковки с обязательной фотофиксацией.

Как будет работать новая процедура

Результаты такой проверки будут передавать Госликслужбе, которая будет давать заключение о качестве препарата.

Если в Украину повторно ввозится та же серия лекарственного средства, контроль будет сокращаться до одного рабочего дня.

Контроль качества не отменяют

В правительстве отмечают, что государственный контроль качества сохраняется, а требования к безопасности и качеству лекарств не изменяются.

Цель изменений — уменьшить задержки в поставках и сделать логистику медикаментов более устойчивой в условиях повреждения складской инфраструктуры.

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На фоне удорожания горючего и курсовых рисков это также имеет значение для себестоимости поставок, хотя именно правительственное решение касается прежде всего скорости и процедур контроля, а не цен на препараты.

Напомним

Ранее Правительство уже упростило условия хранения лекарственных средств во время военного положения. В частности, фармацевтические компании получили возможность привлекать дополнительные складские помещения, пользоваться складами других лицензированных компаний и отгружать из них препараты. Это позволяет распределять запасы лекарств между разными составами и уменьшать риск их одновременной потери вследствие вражеских атак.

Кроме того, импортерам было разрешено хранить ввозимые лекарственные средства на складах в разных регионах Украины, в частности, при прохождении государственного контроля качества. Это позволяет выбирать более безопасные места для хранения препаратов и уменьшать риски их потери вследствие вражеских атак. При этом все требования к условиям хранения лекарства остаются неизменными.