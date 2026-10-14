Зарплаты военнослужащим должны выплачивать и дальше, поскольку средства на это направление есть. Об этом бывший советник президента Олег Устенко заявил в интервью Новости.LIVE.
Экономист предупредил: на армию есть деньги, но гражданские выплаты могут задерживать
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По его словам, в случае ухудшения ситуации с бюджетным финансированием государство может перераспределять средства из гражданского сектора в военный, чтобы сохранить финансирование армии в полном или почти полном объеме.
В гражданском секторе возможны задержки
В то же время, Устенко допустил, что в гражданском секторе могут возникать задержки с зарплатами.
В качестве примера он привел ситуацию 1990-х годов, когда работникам университетов выплаты могли задерживать на один-три месяца.
По его оценке, во время войны подобный сценарий теоретически может повториться, если бюджетные ресурсы придется направлять, прежде всего, на нужды обороны.
Речь идет именно об оценке Устенко, а не об объявленном решении правительства о задержке зарплат в гражданском секторе.
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Выплаты военным
Как писал ранее «Минфин», в рамках пересмотра бюджета на следующий год предлагают повысить денежное довольствие военных на 20% и направить на это 200 млрд грн.
По расчетам Ярослава Железняка, после повышения на 20% минимальная выплата военным в тылу может возрасти с 30 тыс. до 36 тыс. грн.
Он назвал это первым шагом к улучшению денежного довольствия военнослужащих. Также депутат отметил, что до уровня покупательной способности 2022 еще далеко.
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