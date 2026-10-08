Bitcoin резко упал, вызвав почти $1 млрд ликвидаций: увидим ли $80 тысяч

Bitcoin резко подешевел на фоне ухудшающейся ситуации на мировых рынках. К моменту написания курс BTC опустился до $82 873, тогда как накануне он торговался около $86−87 тыс, сообщает Decrypt.

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Падение Bitcoin произошло одновременно с ростом цен на нефть и прибыльности американских гособлигаций. Brent снова поднялась выше $101 барреля, а доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 5,3%. 30-летние облигации поднялись примерно до 5,7% — максимума с 2002 года.

Почему Bitcoin начал падать

Одной из причин стали новые опасения по поводу ситуации вокруг Ормузского пролива. Сообщения о нападениях на танкеры подтолкнули цены на нефть вверх.

Более дорогая нефть усугубляет опасения относительно инфляции. Поэтому инвесторы ожидают, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, а доходность облигаций растет.

Для Bitcoin это негативный фактор: когда доходность государственных облигаций растет, инвесторы получают более привлекательную альтернативу рисковым активам. Давление одновременно ощутили акции и золото, поэтому нынешнее падение BTC не выглядит проблемой только крипторынки.

Дополнительным фактором стали ожидания дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Рынок внимательно следит за протоколом сентябрьского заседания ФРС, поскольку более жесткие сигналы по ставкам могут еще сильнее поднять доходность облигаций и поддержать доллар.

Из-за падения BTC ликвидировали сотни миллионов долларов

Резкое снижение цены особенно отразилось на трейдерах, которые торговали с кредитным плечом и ставили на рост Bitcoin.

По данным CoinGlass, за 24 часа были принудительно закрыты криптовалютные позиции примерно на $969 млн, из которых $644,47 млн пришлись на длинные позиции — ставки на дальнейший рост цены.

Ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера из-за недостаточного залога. Когда закрывается много таких позиций, это создает дополнительные продажи и может усилить падение.

Может ли Bitcoin упасть до $80 тысяч

После падения ниже $83 тыс уровень $82,5 тыс стал одним из главных ориентиров для рынка. По оценке трейдера Wintermute Джаспера Де Мера, если Bitcoin удержит эту отметку, текущий восходящий тренд еще может сохраниться. Если BTC упадет ниже, давление продавцов может усилиться.

На рынке прогнозов Myriad трейдеры оценивали вероятность того, что Bitcoin в октябре хотя бы коснется $80 тыс в 67%. Вероятность падения до $77,5 тыс оценивалась примерно в 43%.

В то же время, падение не означает, что сценарий роста отменен. Вероятность того, что BTC в октябре коснется $87,5 тыс, оценивалась в 55%, а $90 тыс. — в 36%.

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Техническая картина также не дает однозначного ответа. На коротких графиках Bitcoin уже приблизился к зоне перепроданности, что может повлечь за собой отскок. В то же время для возобновления роста покупателям сначала нужно вернуть курс выше $84−85 тыс.

Пока главный риск для Bitcoin — дальнейший рост нефти, доходности облигаций и доллара. Если эти факторы усилятся, криптовалюта может повторно протестировать $82,5 тыс и более низкие уровни. Если ситуация на рынках стабилизируется, нынешнее падение может остаться краткосрочной коррекцией.

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