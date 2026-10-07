Маск готовит многомиллиардное соглашение с Nvidia: зачем SpaceX $40 млрд

SpaceX Илона Маска готовит одно из самых масштабных сделок в сфере искусственного интеллекта: компания хочет привлечь $40 млрд для закупки передовых чипов Nvidia. Большую часть этой суммы планируют получить из-за выпуска облигаций. Об этом пишет Financial Times.

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SpaceX планирует привлечь около $10 млрд за счет банковских кредитов, а еще $30 млрд — через размещение долговых бумаг инвестиционного уровня. Завершение сделки запланировано на 2027 год.

Организатором финансирования должна выступить частная инвестиционная группа Apollo, которая также поможет с размещением долговых бумаг среди инвесторов. В переговорах по соглашению участвовала Pimco. Apollo и Pimco отказались от комментариев, а SpaceX и Nvidia не ответили на запросы Financial Times оперативно.

SpaceX делает ставку на Nvidia

Соглашение усилит сотрудничество SpaceX и Nvidia. Маск ранее заявлял, что компания будет использовать технологии Nvidia для своих проектов в сфере искусственного интеллекта.

Во время конференции SpaceX в августе он сказал, что компания решила строить свои системы исключительно на Nvidia, поскольку считает архитектуру Vera Rubin лучшей.

Для Nvidia потенциальное соглашение станет усилением позиций на рынке передовых полупроводников, где компания сталкивается с растущей конкуренцией.

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SpaceX уже привлекала миллиарды из-за долгов

SpaceX имеет кредитный рейтинг BBB — второй самый низкий уровень инвестиционной категории. Это позволяет страховым и пенсионным фондам покупать ее долговые бумаги, поскольку они значительно ограничены в возможности вложений в спекулятивные облигации.

После оценки SpaceX в $86 млрд в июне компания получила инвестиционный кредитный рейтинг, а менее чем через две недели разместила облигации инвестиционного уровня на $25 млрд.

Впоследствии эти бумаги подешевели из-за беспокойства по поводу роста долга и значительных капитальных затрат. Облигации SpaceX с погашением в 2056 году торговались примерно по 85 центов за доллар, а их доходность была на 2,27 процентного пункта выше доходности казначейских облигаций США — уровень, близкий к бумагам со статусом «мусорных».

Отдельной проблемой для инвесторов остается ограниченное раскрытие SpaceX финансовой информации. По данным Financial Times, некоторые потенциальные инвесторы, к которым компания обращалась по поводу финансирования закупки чипов, получали лишь двухстраничный меморандум о сделке.

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Apollo и Nvidia наращивают финансирование ИИ

Apollo активно работает с компаниями инвестиционного уровня в рамках своего кредитного бизнеса объемом $800 млрд. В июне группа выступила ведущим организатором сделки по финансированию закупок чипов на $35 млрд для Broadcom, конкурента Nvidia.

В августе Nvidia также объявила о сотрудничестве с Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR в рамках создания платформы финансирования объемом $500 млрд.

Ее цель — привлечение стороннего капитала для закупки чипов Nvidia и развития инфраструктуры для искусственного интеллекта. Nvidia может гарантировать до 25% стоимости чипов.