Маск готовит многомиллиардное соглашение с Nvidia: зачем SpaceX $40 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 октября 2026, 12:31 Читати українською

Маск готовит многомиллиардное соглашение с Nvidia: зачем SpaceX $40 млрд

SpaceX Илона Маска готовит одно из самых масштабных сделок в сфере искусственного интеллекта: компания хочет привлечь $40 млрд для закупки передовых чипов Nvidia. Большую часть этой суммы планируют получить из-за выпуска облигаций. Об этом пишет Financial Times.

SpaceX Илона Маска готовит одно из самых масштабных сделок в сфере искусственного интеллекта: компания хочет привлечь $40 млрд для закупки передовых чипов Nvidia.
SpaceX планирует привлечь 40 млрд долларов на закупку передовых чипов Nvidia
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

SpaceX планирует привлечь около $10 млрд за счет банковских кредитов, а еще $30 млрд — через размещение долговых бумаг инвестиционного уровня. Завершение сделки запланировано на 2027 год.

Организатором финансирования должна выступить частная инвестиционная группа Apollo, которая также поможет с размещением долговых бумаг среди инвесторов. В переговорах по соглашению участвовала Pimco. Apollo и Pimco отказались от комментариев, а SpaceX и Nvidia не ответили на запросы Financial Times оперативно.

SpaceX делает ставку на Nvidia

Соглашение усилит сотрудничество SpaceX и Nvidia. Маск ранее заявлял, что компания будет использовать технологии Nvidia для своих проектов в сфере искусственного интеллекта.

Во время конференции SpaceX в августе он сказал, что компания решила строить свои системы исключительно на Nvidia, поскольку считает архитектуру Vera Rubin лучшей.

Для Nvidia потенциальное соглашение станет усилением позиций на рынке передовых полупроводников, где компания сталкивается с растущей конкуренцией.

Читайте также: «Надинтеллект» вместо ИИ: Маск изменяет название SpaceXAI

SpaceX уже привлекала миллиарды из-за долгов

SpaceX имеет кредитный рейтинг BBB — второй самый низкий уровень инвестиционной категории. Это позволяет страховым и пенсионным фондам покупать ее долговые бумаги, поскольку они значительно ограничены в возможности вложений в спекулятивные облигации.

После оценки SpaceX в $86 млрд в июне компания получила инвестиционный кредитный рейтинг, а менее чем через две недели разместила облигации инвестиционного уровня на $25 млрд.

Впоследствии эти бумаги подешевели из-за беспокойства по поводу роста долга и значительных капитальных затрат. Облигации SpaceX с погашением в 2056 году торговались примерно по 85 центов за доллар, а их доходность была на 2,27 процентного пункта выше доходности казначейских облигаций США — уровень, близкий к бумагам со статусом «мусорных».

Отдельной проблемой для инвесторов остается ограниченное раскрытие SpaceX финансовой информации. По данным Financial Times, некоторые потенциальные инвесторы, к которым компания обращалась по поводу финансирования закупки чипов, получали лишь двухстраничный меморандум о сделке.

Читайте также: Уолл-стрит готовится к рекордному году: прибыль может превысить $90 млрд

Apollo и Nvidia наращивают финансирование ИИ

Apollo активно работает с компаниями инвестиционного уровня в рамках своего кредитного бизнеса объемом $800 млрд. В июне группа выступила ведущим организатором сделки по финансированию закупок чипов на $35 млрд для Broadcom, конкурента Nvidia.

В августе Nvidia также объявила о сотрудничестве с Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR в рамках создания платформы финансирования объемом $500 млрд.

Ее цель — привлечение стороннего капитала для закупки чипов Nvidia и развития инфраструктуры для искусственного интеллекта. Nvidia может гарантировать до 25% стоимости чипов.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами