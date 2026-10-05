monobank может ввести комиссию 0,5% за переводы: кого это касается

Клиентам monobank , возможно, придется платить за переводы на карты Mastercard других банков: в тарифах уже прописали комиссию 0,5%. В то же время соучредитель банка Олег Гороховский заверил , что окончательного решения о ее введении пока нет.

monobank может изменить правила переводов: за операции по картам Mastercard будут взимать 0,5%

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Клиентам monobank, возможно, придется платить за переводы собственных средств на карты Mastercard других банков. В тарифах уже прописана комиссия 0,5%, однако банк пока не подтверждает ее окончательное введение.

Согласно опубликованным тарифам, за перевод собственных средств с monobank на карту другого банка Mastercard предусмотрена комиссия 0,5%. В то же время переводы на карты других банков Visa остаются без комиссии.

Новые условия, согласно тарифам, должны были начать действовать 18 октября 2024 года, однако эта дата уже не актуальна.

Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил в Threads, что окончательного решения по комиссии пока нет. По его словам, даже если банк ее введет, 18 октября она точно не начнет действовать.

Остальные тарифы на переводы остаются без изменений. За переводы на карты NovaPay клиенты платят 0,9%, а за переводы за счет кредитных средств — 4%.

Речь идет именно о переводах на карты других банков. Обычных расчетов картой в магазинах и интернете это возможное изменение не касается.

monobank уже перевел клиентов на Visa

Возможное изменение касается Mastercard, в то время как monobank ранее уже сократил использование этой платежной системы среди клиентов массового сегмента. В конце 2024 года банк отказался от массового выпуска карт Mastercard и перевел клиентов на Visa. Действующие карты Mastercard также перевыпускались, поэтому комиссию в 0,5% нельзя назвать окончательно введенной. Она уже отражена в тарифах, но решение банка еще может измениться.