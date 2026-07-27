Цифровое бессмертие за $20 в месяц: как создают цифровых двойников умерших и на чем зарабатывают

Представьте: вы открываете чат и видите знакомое лицо, слышите голос, который, как вам казалось, потеряли навсегда. Несколько фотографий, фрагмент аудиозаписи и старые сообщения — и человек продолжает шутить, давать советы и просто оставаться рядом. И все это — всего за $20 в месяц. В 2026 году цифровое бессмертие перестало быть фантастикой. Оно стало услугой по подписке, новым рынком и серьезным вызовом для нашего понимания смерти, наследия и бизнеса.

Почему память теперь можно купить

Память о человеке больше не является чем-то эфемерным — сегодня это полноценный цифровой актив с ежемесячной стоимостью обслуживания. Желание сохранить близких существовало всегда, но только развитие больших языковых моделей превратило этот вечный спрос в реальные предложения. Правда, современное цифровое бессмертие оказалось далеким от фантазий о переносе сознания в машину, а технологии предлагают лишь убедительную, но схематичную тень личности.

Сырье для этих продуктов мы годами бесплатно накапливаем сами. Наши переписки, публикации, фотографии и голосовые сообщения образуют цифровой след, который раньше просто пылился в архивах. С появлением новых технологий этот пассивный массив данных превратился в капитализированный ресурс, на котором стартапы и технологические гиганты уже строят новую рыночную нишу.

Два лица цифровой памяти

Чтобы превратить массив данных в двойника, искусственный интеллект анализирует цифровой след человека: от любимых фраз и голосовых интонаций до мимики и реакций. Клонирование голоса и генерация видео обеспечивают внешнее сходство, но способы использования этих данных разделили рынок на два направления.

Первый подход известен как AI memorial. Это безопасный цифровой архив, который человек готовит еще при жизни, фиксируя собственные воспоминания без генеративных выдумок. Американский стартап StoryFile предлагает пользователям ответить на сотни вопросов о детстве и жизненных решениях, после чего алгоритм просто извлекает подходящий видеофрагмент. Обслуживание на таких платформах стоит около $40 в месяц. По схожей модели работал и сервис HereAfter AI, подписка на который обходилась значительно дешевле — от $4 в месяц. Однако летом 2026 года проект закрылся, а пользователям просто предложили скачать свои аудиофайлы. Это стало жестким напоминанием о том, что даже технологическое бессмертие полностью зависит от бизнес-модели стартапа.

Второй подход — AI agent. В этом случае большая языковая модель обучается на сообщениях человека и формулирует совершенно новые ответы, которые никогда не звучали при его жизни, но кажутся естественными. Южнокорейский проект re;memory от компании DeepBrain AI создает полноценный видеоаватар, а американский сервис You Only Virtual воспроизводит текстовый и голосовой стиль. Подписка на такое «эмоциональное присутствие» стоит около $20−24 в месяц. Для бизнеса это чрезвычайно выгодная модель: родственники умершего годами платят за подписку, поскольку психологически ее отмена означает для них потерю близкого человека во второй раз.

Почему люди готовы платить за еще один разговор

Масштабных исследований спроса на ИИ-двойников пока нет, а большинство компаний не раскрывает количество платных пользователей. Однако появление десятков подобных сервисов показывает, что технология нашла свою аудиторию. Люди платят за возможность услышать знакомый голос, задать вопрос или сохранить истории для детей, которые никогда не встретятся со старшими родственниками.

В 2026 году команда Университета Колорадо предложила 16 участникам пообщаться с ИИ-версиями умерших близких. Модели, говорившие от первого лица, создавали более сильное ощущение присутствия. Одна из участниц рассказала, что такой разговор дал ей давно ожидаемое чувство завершенности. Знакомые слова и интонации оказались важнее безупречной точности ответов.

Именно эмоциональная близость формирует спрос на цифровое бессмертие. Обычный архив сохраняет прошлое, тогда как ИИ-двойник реагирует здесь и сейчас. Человек получает иллюзию продолжения отношений и может возвращаться к ней в любой момент. Вместе с тем участники исследования опасались, что регулярные разговоры превратят временную поддержку в зависимость.

На чем будут зарабатывать цифровые двойники

Потребительская подписка является лишь первым уровнем монетизации. Она покрывает хранение данных и регулярные разговоры с аватаром. Отдельно компании продают генерацию видео, дополнительные голоса, семейный доступ и персональные сценарии. Однако наибольший потенциал имеет использование цифровой личности за пределами семейного архива.

Одним из источников дохода станет лицензирование внешности и голоса. В 2026 году наследники Вэла Килмера разрешили воссоздать актера для фильма As Deep as the Grave. Килмер согласился на роль еще при жизни, но из-за состояния здоровья не смог сняться. Его семья одобрила использование ИИ и получает компенсацию. По такой модели цифровые образы актеров, музыкантов и инфлюенсеров смогут годами приносить наследникам роялти.

Следующий уровень предусматривает монетизацию знаний и профессионального опыта. Afterlife AI изучает, сможет ли двойник читать лекции, выполнять часть работы своего создателя или помогать управлять семейным трастом. Если такие функции станут законными и технически надежными, аватар сможет продавать консультации, учебные материалы и доступ к персональной экспертизе. Доход будет распределяться между наследниками, платформой и владельцами лицензии.

Отдельная модель заработка на «мертвых душах» формируется для крупных платформ. Meta уже запатентовала систему, способную поддерживать активность пользователя после его смерти. Компания пока не планирует ее запускать, но экономический интерес очевиден. Цифровой двойник может сохранять аудиторию, публиковать контент и продолжать приносить рекламные доходы. Платформа при этом получает дополнительную вовлеченность, данные и комиссии от лицензирования.

Кто ответит за жизнь после смерти

Как только цифровой двойник начинает действовать, главным становится вопрос ответственности. Если он распространит ложную информацию, обманет клиента, заключит невыгодную сделку или поможет совершить преступление, наказать сам алгоритм невозможно. ИИ не обладает правосубъектностью, собственным имуществом или юридически значимой волей. Следствию или суду придется искать конкретного человека либо компанию, которые запустили систему, контролировали ее или не установили необходимые ограничения.

Не менее сложный вопрос возникнет, если двойник совершит открытие. Сам ИИ не может получить патент. Если цифровой двойник самостоятельно разработает новую технологию, права на нее могут оказаться в юридической серой зоне. Распределение коммерческой выгоды в таком случае будут определять договоры между семьей, владельцем сервиса и компанией, которой принадлежит модель.

Единственного владельца у цифровой личности также может не быть. Авторские права на письма, фотографии и записи способны перейти наследникам. Код и языковая модель обычно принадлежат платформе. Право на использование голоса и лица регулируется отдельно и зависит от страны. GDPR вообще не распространяется на данные умерших, хотя отдельные государства устанавливают собственные правила. Например, в Калифорнии права на коммерчески ценный образ могут сохраняться в течение 70 лет, а для использования цифровой копии умершего исполнителя требуется согласие правообладателя.

Поэтому родственники не всегда смогут просто нажать кнопку удаления. Если человек при жизни передал права студии, платформе или семейному трасту, наследники могут не контролировать дальнейшее использование двойника. В цифровом завещании придется отдельно указывать, кто управляет аватаром, сколько времени он существует, что ему разрешено говорить и кто имеет право окончательно его отключить.

Сохраняется и риск банкротства самой платформы. Решением может стать хранение исходных файлов в независимом хранилище, передача ключей цифровому исполнителю завещания или использование escrow-сервиса, при котором данные автоматически возвращаются семье после закрытия компании. Без такого условия пользователь покупает лишь временный доступ к чужому серверу.

Имеет ли ИИ право говорить от имени умерших

Если юридические проблемы цифрового бессмертия можно свести к договорам, лицензиям и правам собственности, то с этическими вопросами ситуация гораздо сложнее. Имеет ли ИИ право говорить от имени умершего, выражать его отношение к новым событиям и принимать моральные решения от его лица? Пока система воспроизводит старую запись, мы слышим настоящие слова. Когда же она генерирует ответ, слова формирует модель на основе данных и правил, заданных живыми людьми. И только знакомый голос заставляет воспринимать их как подлинную позицию умершего.

В 2025 году ИИ-двойник убитого Кристофера Пелки выступил в суде Аризоны во время оглашения приговора его убийце. Аватар сказал, что прощает убийцу и что в другой жизни они могли бы стать друзьями. Эти слова написала сестра погибшего. Судья назвал прощение искренним, однако отдельно учел требование семьи назначить максимальное наказание. В результате мужчина получил 10,5 года заключения вместо девяти лет, которых просила прокуратура. Защита подала уведомление об апелляции, подняв вопрос о возможном влиянии ИИ-видео на решение суда.

Подобная технология уже используется и для политических заявлений. В рамках проекта The Shotline голоса шестерых погибших от огнестрельного оружия звонили американским конгрессменам и требовали ужесточить контроль за оружием. Среди них был 17-летний Хоакин Оливер, убитый во время стрельбы в школе Паркленда. Впоследствии журналист даже провел интервью с его цифровым аватаром.

Даже согласие, данное при жизни, не решает проблему полностью. Человек может разрешить создать мемориального двойника, но не способен предвидеть будущие технологии, смену владельцев платформы или новые способы монетизации. Его образ могут использовать в рекламе, политической агитации или заявлениях, с которыми он никогда бы не согласился. Согласие на цифровое продолжение жизни еще не означает согласия на каждую будущую роль.

В конечном счете мир научился создавать цифровое бессмертие раньше, чем решил, как защитить умершего от жизни, которую он для себя не выбирал.