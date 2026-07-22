Топ-3 причины, по которым вам могут отказать в проведении онлайн-платежей в 2026 году

Онлайн-платеж не проходит — и бизнес теряет продажу. Для клиента это может выглядеть как досадная ошибка или временная проблема с картой. Для компании же любая неудачная транзакция означает потенциально утраченный доход. Специалисты WayForPay проанализировали статистику отказа онлайн-платежей за 2025 год, а также за январь-май 2026 и определили, какие причины чаще всего мешают пользователям завершить покупку. «Минфин» выбрал главное.

Какие причины отказов доминируют в 2026 году

Данные WayForPay за январь-май 2026 показывают, что основной объем отказов онлайн-платежей формируют лишь несколько причин, тогда как десятки других кодов встречаются значительно реже.

Чаще платежи не проходили из-за решения банка-эмитента, недостаточного количества средств на счете или незавершенные платежи. Итого эти три причины формируют более 71% всех отказов.

Если добавить превышение лимитов по карте и неудачное прохождение 3D Secure проверки подлинности, их совокупная доля превышает 82%, что свидетельствует о высокой концентрации проблем вокруг нескольких типичных сценариев.

Для бизнеса это важный сигнал. Наибольший потенциал повышения платежной конверсии лежит не в борьбе с редкими техническими ошибками, а в работе с несколькими распространенными ежедневно повторяющимися сценариями.

В то же время, данные WayForPay за 2025 год свидетельствуют, что структура отказов постепенно меняется. Тогда кроме отклонения транзакции банком и незавершенной оплаты среди наиболее распространенных причин были просрочены карты и ошибки при вводе реквизитов. Просроченная карточка вообще была третьей по масштабу причиной отказов.

Такое изменение в структуре отказов может свидетельствовать о растущей популярности токенизированных способов оплаты, в частности Apple Pay и Google Pay, где данные карты подтягиваются автоматически и пользователю не нужно вводить реквизиты вручную.

Далее рассмотрим несколько причин отказов поподробнее.

Почему банки отклоняют платежи

Самая большая категория отказов связана с решением банка-эмитента.

При авторизации банк оценивает десятки параметров — от истории операций клиента и географии платежа до риска мошенничества, факторов поведения и внутренних лимитов. Если транзакция не соответствует правилам финансового учреждения или кажется подозрительной, она может быть отклонена.

На первый взгляд, такая проверка выглядит логичной. Банки стремятся оградить клиентов от мошенничества и несанкционированных операций. Однако с ростом количества цифровых платежей возникла другая проблема — часть легитимных транзакций также подпадает под ограничения.

В платежной индустрии существует отдельный термин — false declines. Речь идет о ситуациях, когда банк блокирует вполне законную покупку из-за слишком консервативных алгоритмов оценки риска или недостатка данных для корректного решения.

Для клиента это смотрится как обычная ошибка платежа. Для бизнеса — как потерянная продажа, хотя покупатель уже был готов завершить заказ.

Поэтому сегодня одним из главных вызовов для платежной индустрии является поиск баланса между безопасностью и конверсией. Слишком мягкие правила увеличивают риски мошенничества, особенно жесткие — приводят к потере реальных клиентов.

В результате крупные международные мерчанты все больше внимания уделяют показателю authorization rate — части транзакций, успешно проходящих авторизацию банком. Для многих компаний он стал одним из ключевых показателей эффективности платежной инфраструктуры наряду с конверсией и средним чеком.

Почему пользователи не завершают оплату

Это один из самых интересных показателей во всей выборке, ведь он не связан ни с банком, ни с нехваткой средств. Пользователь уже решил совершить покупку и перешел к оплате, но по определенным причинам не завершил транзакцию.

По данным WayForPay, только за январь-май 2026 более 335 тыс. платежей не были завершены пользователями.

Причины могут быть разными:

слишком сложный checkout;

большое количество полей для заполнения;

необходимость создавать аккаунт перед оплатой;

переходы между сайтом продавца, платежной страницей и банковским приложением;

задержки при прохождении аутентификации;

технические проблемы или медленная загрузка страниц;

изменение решения о покупке в момент.

Исследования Baymard Institute показывают, что сложный процесс оформления заказа остается одной из главных причин утраты конверсии в интернет-магазинах. Даже если клиент уже положил товар в корзину и перешел к оплате, лишние действия или неудобный интерфейс могут привести к тому, что покупка не будет завершена.

Именно поэтому современные платежные сервисы уделяют все большее внимание не только безопасности, но и скорости и удобству оплаты. Чем меньше шагов требуется клиенту для завершения транзакции, тем выше вероятность успешной покупки.

Недостаточно средств остается одной из главных причин

Вторая по распространенности причина — нехватка средств на счете.

В отличие от банковских ограничений, проблема возникает не в платежной инфраструктуре, а в финансовых возможностях самого клиента. Однако для бизнеса результат остается одинаковым — покупка не происходит.

Такие отказы сложно устранить полностью, однако их влияние можно снизить с помощью альтернативных способов оплаты, возможности повторной попытки платежа или сервисов рассрочки.

Почему клиенты не завершают оплату

Третье место в статистике занимает категория Cardholder Session Expired.

Это один из самых интересных показателей во всей выборке, ведь он не связан ни с банком, ни с нехваткой средств. Пользователь уже решил совершить покупку, но по определенным причинам не довел процесс до завершения.

Чаще это происходит из-за:

слишком сложный checkout;

лишние шаги при оформлении заказа;

переходы между сайтом и банковским приложением;

задержки при прохождении аутентификации;

потерю внимания или отложенное решение о покупке.

В отличие от банковских отказов эту категорию бизнес способен частично контролировать самостоятельно.

По данным Baymard Institute, значительная часть интернет-магазинов до сих пор испытывает проблемы с usability checkout, что напрямую влияет на завершение покупок.

Безопасность остается компромиссом между защитой и конверсией

Еще 86 224 платежа не прошли из-за проблем с 3D Secure. Как объясняют специалисты Visa, этот механизм используется для дополнительного подтверждения личности держателя карты и является одним из главных инструментов борьбы с мошенничеством в сфере онлайн-платежей.

При такой проверке банк может попросить пользователя подтвердить операцию через мобильное приложение, одноразовый пароль или другой способ аутентификации. Это позволяет значительно снизить риск несанкционированных транзакций, однако добавляет еще один шаг в процессе оплаты.

Платежная индустрия постепенно переходит к современным версиям 3D Secure, позволяющим банкам оценивать риски в режиме реального времени и в отдельных случаях проводить дополнительную проверку только для подозрительных операций. Такой подход помогает сохранять высокий уровень защиты без излишнего ухудшения пользовательского опыта.

Для бизнеса это еще одно напоминание, что успешная онлайн оплата зависит не только от платежной страницы или достаточного количества средств на счете клиента. Важную роль играет и то, как быстро и беспрепятственно пользователь может пройти все этапы авторизации.

Украинский рынок становится все более безналичным

Значение платежной конверсии растет вместе с развитием цифровых платежей.

По данным НБУ, в 2025 году украинцы совершили более 9,5 млрд сделок с платежными карточками на сумму 7,16 трлн грн. Доля безналичных расчетов превысила 95% всех сделок.

Чем больше покупок переходит в онлайн, тем дороже становится каждая неудачная транзакция. Если раньше клиент мог просто рассчитаться наличными, сегодня для многих компаний именно онлайн-оплата является финальным этапом продаж.

Даже незначительное сокращение части отказов способно напрямую влиять на выручку бизнеса.

Почему некоторые причины отказов постепенно теряют значение

Платежный рынок меняется не только благодаря росту онлайн-продаж, но и распространению новых технологий.

В конце 2025 года количество токенизированных карт в Украине превысило 18 млн. Это означает, что все больше пользователей оплачивают покупки через Apple Pay, Google Pay и другие цифровые кошельки.

В результате уменьшается количество ошибок, связанных с ручным вводом реквизитов карты. Именно поэтому такие причины как Invalid Card Number или Expired Card постепенно теряют вес в общей структуре отказов.

Интересно, что данные WayForPay за 2025 год демонстрируют гораздо большую роль ошибок, связанных с реквизитами карточек. Тогда просроченные карты были третьей по масштабу причиной отказов, а неправильный ввод номера карты входил в первую шестерку причин.

В 2026 году эти категории играют гораздо меньшую роль. Это еще раз подтверждает, что рынок постепенно переходит от ручного ввода реквизитов к цифровым способам оплаты.

Как международный бизнес борется с отказами

Проблемы, которые показывает статистика WayForPay, характерны для всего мирового рынка.

Согласно отчету 2026 Global eCommerce Payments & Fraud Report, подготовленному Merchant Risk Council, Visa Acceptance Solutions и Verifi, компании все активнее инвестируют в повышение успешности авторизации платежей.

Наиболее распространенные подходы включают:

токенизацию платежных данных;

оптимизацию 3D Secure;

интеллектуальную маршрутизацию транзакций;

борьбу с false declines;

автоматические попытки платежей;

усовершенствование антифрод-систем и т. д.

Отдельно следует отметить стремительное распространение искусственного интеллекта (AI) в платежной сфере. Современные антифрод-системы все чаще используют машинное обучение для оценки рисков в режиме реального времени. Их задача состоит не только в том, чтобы блокировать подозрительные операции, но и в том, чтобы уменьшать количество ошибочных отказов для добросовестных клиентов.