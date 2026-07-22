Шесть из семи новых маяков МВФ касаются фискальной политики

Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) по результатам первого ее пересмотра содержит семь новых структурных маяков, шесть из которых фискальные. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на документ Фонда.

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Что известно о новых маяках

Согласно ему, ближайшим обязательством Украины по программе является представление до конца июля законодательства о введении налога на доход, полученный от цифровых платформ, и отмена налогового освобождения на импорт товаров с низкой стоимостью через почтовые отправления.

Если закон о налогообложении на цифровых платформах (№ 4903-IX, законопроект № 15111-д) Верховная Рада приняла еще 9 июня, но его до сих пор не подписал президент, то законопроект о введении налогообложения импортных посылок в EUR150 правительство пока не внесло в парламент, который ушел на перерыв до середины августа.

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По обновленной программе до конца августа необходимо выполнить еще два новых структурных маяка по представлению в Раду поправок в Налоговый кодекс. Первые правки — по реформированию правил трансфертного ценообразования в соответствии со стандартами ОЭСР. Это видоизмененный маяк по первоначальному варианту программы, в котором Украина брала обязательство подать подобный законопроект в парламент до конца июня.

Вторые поправки в Налоговый кодекс — о повышении порога для внеплановых проверок по запросам на возмещение НДС и отрицательные обязательства по НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн.

До конца октября нужно будет принять законодательство для обеспечения независимости регулятора рынка энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ и усовершенствования процедур выдвижения кандидатов в него, а до конца декабря — принять новые ключевые показатели эффективности (KPI) для Государственной налоговой службы.

До конца декабря должны быть представлены правила по борьбе со злоупотреблениями упрощенной системой, а до конца апреля — отменено освобождение участников упрощенной системы от НДС и повышен порог регистрации в качестве плательщика НДС с 2028 года.

Первоначальная программа предусматривала принятие закона с этими нормами до конца марта этого года, но украинская сторона смогла убедить Фонд в невозможности его прохождения через Совет при текущей ситуации и необходимости отсрочки этих обязательств.

Кроме того, сроки выполнения двух маяков по первоначальному варианту программы были отложены на несколько месяцев. Если ранее предполагалось, что НАПК примет новые нормативные акты, устанавливающие систему проверки деклараций об активах на основе рисков, предоставляя приоритет чиновникам в определенных сферах повышенного риска, до конца июня, то теперь — до конца сентября этого года.

Кроме того во время первого пересмотра программы было согласовано, что технический анализ, количественно оценивающий расходы на текущие льготы в сферах электроэнергии, газа и отопления (квази-фискальные расходы, QFA), распределение существующих субсидий, а также сценарии фискально устойчивых реформ для достижения постепенного возмещения затрат при обеспечении тогда как теперь новый термин — конец октября. При этом МВФ предоставит Минэнерго техническую помощь в подготовке такого отчета.

Вечером, 21 июля, народный депутат Ярослав Железняк написал, что по маякм ничего не изменилось:

Напомним

Как писал «Минфин», Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины. Это открывает путь к новому траншу финансовой помощи в размере около $690 млн.