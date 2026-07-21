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21 июля 2026, 19:47 Читати українською

BASF может передать Украине оборудование для восстановления энергосистемы: что войдет в помощь

Представители украинских энергетических компаний посетили производственный комплекс немецкой компании BASF в Людвигсхафене, где ознакомились с оборудованием, рассматриваемым для передачи Украине как гуманитарная помощь. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Представители украинских энергетических компаний посетили производственный комплекс немецкой компании BASF в Людвигсхафене, где ознакомились с оборудованием, рассматриваемым для передачи Украине как гуманитарная помощь.

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Визит состоялся по договоренностям первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля с федеральным министерством экономики и энергетики Германии Екатериной Райхе. Координацию проекта обеспечивает Германское общество международного сотрудничества (GIZ).

Какое оборудование могут передать

Украинские специалисты осмотрели технику, которая может использоваться для восстановления поврежденных энергетических объектов. Среди нее:

  • генераторы;
  • трансформаторы;
  • электрические кабели;
  • насосы;
  • клапаны;
  • распределительные устройства;
  • другое оборудование для ремонтных работ.

В Минэнерго отметили, что по завершении всех необходимых процедур это оборудование передадут украинским энергетическим компаниям. Его планируют использовать для восстановления инфраструктуры, повышения устойчивости энергосистемы и подготовки к осенне-зимнему периоду.

В украинскую делегацию вошли представители «Укрнафты», «Укргидроэнерго», компании «Нафтогаз Тепло» и «Евро-Реконструкции».

Поддержка энергосектора

После начала полномасштабной войны международные партнеры регулярно передают Украине оборудование по ремонту и модернизации энергетической инфраструктуры. По данным Минэнерго, в такие поставки входят силовые трансформаторы, генераторы, высоковольтное оборудование, кабельная продукция и запасные части, необходимые для быстрого восстановления поврежденных объектов.

Как сообщал «Минфин», украинские энергетики вместе с европейскими партнерами обследовали восемь выведенных из эксплуатации теплоэлектроцентралей в Латвии, Литве, Словакии, Австрии, Хорватии и Нидерландах. Цель — демонтаж и поставка оборудования в Украину для укрепления ее энергосистемы.

Оно позволяет ускорить ремонтные работы, создать резерв критически важной техники и повысить надежность работы энергосистемы в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Читайте также: Способен ли «зеленый переход» спасти украинскую энергетику в условиях регулярных российских атак

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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