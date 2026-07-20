Хрупкое восстановление: что происходит с украинской экономикой

Украинская экономика постепенно выходит из полосы слабой динамики, однако говорить об устойчивом восстановлении пока рано. Позитивные сигналы в производстве, торговле и сельском хозяйстве сопровождаются значительным дефицитом внешней торговли, ограничениями кадров и критической зависимостью государственных финансов от международной помощи. Об этом написал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Резюме основных экономических событий в Украине

После слабого начала года украинская экономика перешла к умеренному восстановлению. По оценке Минэкономики, в июне 2026 г. реальный ВВП вырос на 1,2% в годовом измерении после роста на 0,8% в мае. По итогам первого полугодия экономика впервые с начала года вышла в положительную зону — прирост ВВП составил 0,2%.

Это важный сигнал, однако его не следует переоценивать. Восстановление остается неравномерным, а его устойчивость во многом зависит от международного финансирования, стабильности энергосистемы и ситуации безопасности.

Экономическая активность

Основными двигателями роста остаются внутренняя торговля, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и добывающий сектор. За январь-май розничная торговля выросла на 9,2 %, добывающая промышленность — на 3,8 %, перерабатывающая — на 1,5 %, сельское хозяйство — на 1,4 %.

Промышленную динамику поддерживали производство оборонной продукции, оборудования для восстановления энергетики, пищевых продуктов и строительных материалов. Наивысшие темпы роста продемонстрировали производство компьютеров, электронной и оптической продукции — 34,4%, а также машин и оборудования — 23,6%.

В то же время электроснабжение и транспорт остаются наиболее уязвимыми к военным рискам. Госстат также уточнил оценку ВВП за первый квартал: падение составило 0,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.

Таким образом, нынешний рост следует рассматривать прежде всего как восстановление после слабой базы, а не как переход к полноценному экономическому подъему.

Инфляция

В июне на потребительском рынке впервые для этого месяца с 2019 года зафиксирована дефляция. Цены снизились на 0,1% за месяц, а годовая инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2%.

Главным фактором стало удешевление продовольствия на 0,8%. В частности, яйца подешевели на 27,8%, овощи — на 3,7%, фрукты — на 1,3%, молоко — на 0,5%, сахар — на 0,8%. Стоимость топлива снизилась на 1,6% на фоне падения мировых котировок на энергоносители.

Однако базовая инфляция остается повышенной 0,5 % в месяц и 8,1 % в годовом исчислении. Дополнительное давление оказало повышение отдельных местных тарифов на водоснабжение, водоотведение и управление жилыми домами.

Поэтому июньскую дефляцию не следует воспринимать как окончательную победу над инфляцией. Значительная часть ценового давления носит структурный характер и связана с производственными затратами, дефицитом кадров и военными рисками.

Государственные финансы и международная помощь

За первое полугодие доходы государственного бюджета составили 2,527 трлн грн, что на 35,3% больше, чем годом ранее. Налоговые поступления выросли на 19,6% — до 1,158 трлн грн. Объем международных трансфертов увеличился в 2,7 раза и достиг 572 млрд грн.

Расходы государственного бюджета выросли на 17,1% — до 2,832 трлн грн. На оборону было направлено 1,556 трлн грн, или около 55% всех расходов.

Дефицит бюджета сократился с 546 млрд грн в первом полугодии 2025 года до 303,2 млрд грн. Однако без учета международных трансфертов его расчетный объем составил бы 876,7 млрд грн.

Именно этот показатель лучше всего демонстрирует реальное состояние государственных финансов. Формальное сокращение дефицита стало возможным прежде всего благодаря внешней поддержке, которая продолжает играть решающую роль в обеспечении бюджетной устойчивости.

По состоянию на 10 июля 2026 года с начала полномасштабного вторжения Украина привлекла около 195,1 млрд долл. США международной финансовой помощи. Государственный долг на конец мая составлял 9,065 трлн грн, или 204,78 млрд долл. США.

Монетарный сектор и валютный рынок

Учетная НБУ оставалась на уровне 15%. Средняя ставка по новым кредитам снизилась с 19,7% в мае до 19,2% в июне, тогда как доходность новых депозитов составила 8,9%.

Объем кредитов в экономике вырос на 11,1% в годовом исчислении. Корпоративное кредитование увеличилось на 5,7%, а кредитование населения — на 28,5%.

Значительной остается роль программы «5−7−9%», на долю которой приходилось около 46,9% гривневого кредитования бизнеса.

Это свидетельствует о том, что рыночное кредитование предприятий до сих пор не стало достаточно доступным. Почти половина гривневых кредитов бизнесу фактически зависит от государственной программы компенсации ставок.

Международные резервы на конец июня составляли 50,9 млрд долл. США, но с начала года сократились на 6,4 млрд долл. из-за значительных валютных интервенций НБУ. По состоянию на 16 июля официальный курс составлял 44,75 грн за доллар и 51,07 грн за евро.

С начала года гривна обесценилась по отношению к доллару на 5,6%, хотя в течение последнего месяца укрепилась на 0,2%. Стабильность валютного рынка сохраняется, однако для ее обеспечения требуются значительные ресурсы Национального банка и регулярное поступление внешнего финансирования.

Внешняя торговля

За январь-июнь 2026 года экспорт товаров вырос на 5% — до 21,1 млрд долл. США, тогда как импорт увеличился на 27,7% — до 49,3 млрд долл. Отрицательное сальдо торговли товарами достигло 28,2 млрд долл.

В июне экспорт увеличился на 11,7% в годовом исчислении, но импорт рос в два раза быстрее — на 25,2%. Экспортную динамику поддерживали зерновые культуры, подсолнечное и рапсовое масло, металлургические полуфабрикаты, чугун и сырая нефть.

Рост импорта был связан прежде всего с закупками нефтепродуктов, аккумуляторов, энергетического и телекоммуникационного оборудования, а также продукции для обороны и восстановления инфраструктуры.

Часть такого импорта объективно необходима для страны, которая ведет войну и восстанавливает поврежденные объекты. В то же время дальнейшее увеличение торгового дефицита остается одним из главных макроэкономических дисбалансов и создает дополнительное давление на валютный рынок.

Рынок труда и доходы населения

За первое полугодие услугами Государственной службы занятости воспользовались 388,5 тыс. человек. Статус безработного имели 220,6 тыс. человек — несколько меньше, чем годом ранее. Трудоустроено 153,6 тыс. человек, что на 27,7 тыс. больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Среднемесячная заработная плата в январе-мае составила 29 632 грн, увеличившись на 22,1 % в годовом исчислении. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сферах информации и телекоммуникаций, финансов и страхования, профессиональной и научно-технической деятельности.

Однако сокращение официальной безработицы не означает полного преодоления проблем на рынке труда. Сохраняется структурное несоответствие между требованиями работодателей, квалификацией соискателей и ожиданиями по заработной плате.

Дефицит квалифицированных работников усугубляется из-за миграции, мобилизации и демографического сокращения. В таких условиях кадровые ограничения всё больше превращаются в один из ключевых барьеров для развития бизнеса и наращивания производства.

Сельское хозяйство

По состоянию на 13 июля было собрано 3,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 18,7 % больше, чем на аналогичную дату 2025 года.

Рост обеспечен более высокой урожайностью озимых культур, хотя затянувшаяся весна привела к более позднему началу уборочной кампании. Министерство сельского хозяйства США повысило оценку урожая зерновых в Украине в 2026 году с 59,8 млн до 60,3 млн тонн.

Улучшение прогноза является положительным сигналом для экспорта и валютных поступлений. В то же время результат аграрного сезона будет зависеть не только от урожайности, но и от работы логистических маршрутов, портов, энергетики и ситуации на внешних рынках.

Ключевые решения правительства и Верховной Рады

Правительство упростило процедуру подтверждения убытков в рамках программы страхования военных рисков и продлило срок подачи заявок на компенсацию страховых премий. Это должно облегчить доступ бизнеса к страховой защите и снизить часть рисков для инвестиционной деятельности.

Государственный заказ на подготовку специалистов в дальнейшем будет формироваться в соответствии с долгосрочным прогнозом потребностей рынка труда. Такой подход необходим ввиду усугубления кадрового дефицита и структурного дисбаланса между образованием и потребностями экономики.

Утверждены условия крупной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой более 4,3 млрд грн, а также продажи двух санкционных активов. Система «еДозвіл» переведена на постоянную основу.

В Реестр индустриальных парков включен «BUCHA TECHNO GARDEN II» с запланированными инвестициями в размере 710,2 млн грн и созданием 378 рабочих мест.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией. Также продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации до 31 октября 2026 года.

Итоги

Основной тенденцией отчетного периода стало сочетание постепенного восстановления производства и потребления с замедлением инфляции. Позитивная динамика ВВП после слабого начала года свидетельствует о том, что экономика сохраняет способность адаптироваться даже в сложных военных условиях.

В то же время экономический рост еще не стал самодостаточным. Государственный бюджет и валютный рынок в значительной степени зависят от внешней помощи, импорт существенно превышает экспорт, а бизнес продолжает сталкиваться с дефицитом кадров, дорогостоящим кредитованием, энергетическими и безопасностными рисками.

В краткосрочной перспективе базовым сценарием остается слабый положительный рост. Его реализация будет зависеть от стабильной работы энергосистемы, регулярного поступления международного финансирования и отсутствия новых масштабных разрушений инфраструктуры.