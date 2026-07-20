Sense Bank признан лучшим цифровым банком для МПБ в Украине по версии Euromoney Awards for Excellence 2026

Sense Bank получил международную награду Euromoney Awards for Excellence 2026 в номинации Ukraine's Best Digital Bank for SME — за развитие цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса.

Победители ежегодной премии Awards for Excellence определяются международным финансовым журналом Euromoney. Это отличие считается одним из самых авторитетных в мировой банковской индустрии.

На сайте банка отмечают, что более 90% услуг и продуктов Sense Bank для бизнес-клиентов цифровизированы, а предприниматели могут получить ключевые сервисы полностью дистанционно в приложении Sense SuperApp. Кроме того, Sense Bank активно внедряет решения на основе искусственного интеллекта, чтобы ежедневное управление финансами становилось более удобным.

Яна Шумунова, директор Департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank, отмечает, что для украинского бизнеса цифровизация уже давно не является трендом — это необходимость, которая позволяет эффективно управлять финансами из любой точки мира и сосредотачиваться на развитии собственного дела. «Мы в Sense Bank стремимся быть для предпринимателей надежным партнером, понимающим их потребности и предусматривающим их, создавая сервисы еще до того, как они становятся очевидным запросом рынка».

Справочно

Euromoney Awards for Excellence — профильный рейтинг в мировой финансовой индустрии, ежегодно определяющий лучшие банки по разным направлениям деятельности на основе оценок экспертов и опросов клиентов. Премию учредил международный аналитический журнал Euromoney, уже 57 лет освещающий ключевые события и тенденции в сфере банковского дела и финансовых рынков.