Удары по Wildberries: каковы последствия для экономики россии

После серии атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Ногинске, Котовске и Подольске российский рынок e-commerce столкнулся с новой реальностью. Почему удары по складах одного из крупнейших маркетплейсов россии могут повлиять не только на онлайн-торговлю, но и на миллионы продавцов, работников и покупателей, рассказал бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

Украинские дроны долетели до складов

Наконец-то украинские дроны ударили по складах компании Wildberries — причем сразу по нескольким. В ночь на 18 июля атаки подверглись логистическим центрам в Ногинске Московской области и Котовске Тамбовской области. Судя по видео, пожары были настолько масштабными, что так горит не каждый средний нефтеперерабатывающий завод.

А уже 20 июля беспилотники атаковали еще один логистический центр Wildberries — на этот раз в Подольске Московской области. На месте удара разразился масштабный пожар. Итак, речь идет уже не о единичной атаке, а о последовательных ударах по логистической инфраструктуре одного из крупнейших российских маркетплейсов.

Что же хранилось на этих складах?

Если в Украине есть Rozetka, которая продает товары, и доставляющая их «Новая почта», то в россии рынок развивался иначе. Там Wildberries и Ozon одновременно выполняют обе функции — и продают, и доставляют. Причем работают не только с конечными потребителями: из-за этих платформ малый бизнес по всей стране получает товары и даже сырье.

И это не «пара складов с китайским хламом», как, наверное, постараются представить ситуацию российские чиновники. На самом деле это один из хребтов российской экономики:

Wildberries и Ozon вместе контролируют около 77−80% всех онлайн-заказов в россии, а объем всего рынка e-commerce в 2025 году составил около 13 трлн рублей, или около $167 млрд.

На этих двух площадках работают более 1,2 млн продавцов. То есть речь идет не просто о большом гипермаркете, а об инфраструктуре, от которой зависит огромный пласт малого бизнеса.

Обе компании входят в топ-50 крупнейших компаний россии по рейтингу РБК 500: Wildberries занимает 24-е место, Ozon — 41-е.

Доля онлайн-торговли в общем ритейле россии уже составляет около 14% и продолжает расти. Следовательно, чем больше становится зависимость российского рынка от e-commerce, тем ощутимее будут последствия таких ударов.

Россия уже давно и систематически наносит ракетные удары по терминалам «Новой почты» — по меньшей мере восемь из них были разрушены. Я давно удивлялся: почему Украина не отвечает симметрично — ударами по Wildberries или, еще лучше, тоже по Ozon? Ведь это выглядело бы логичным зеркальным ответом. И вот это, наконец, произошло.

Что это значит

Такие терминалы в россии практически не защищены средствами ПВО, поэтому остаются уязвимыми для атак.

Это действительно кровеносная система не только российского e-commerce для обычных потребителей, но и логистики малого бизнеса — более 1,2 млн продавцов.

Когда продавец понимает, что по такому терминалу может быть нанесен удар, он неизбежно пересматривает свое поведение: формирует меньшие партии товара, сокращает сроки хранения и не пытается концентрировать запасы в одном месте. Отдельный привет всем, кто использовал эти склады для своей интернет-торговли.

Относительно Котовска уже сообщали о семи погибших. Теперь и рядовые работники таких объектов серьезно задумаются, стоит ли небольшая зарплата такого риска. Логистика, построенная на дешевой рабочей силе и отсутствии должной защиты, — это уже вопрос не только бизнеса, но и того, согласится ли человек вообще выйти на ночную смену.

Российским властям, конечно, могут быть безразличны какие-то терминалы, где, по ее мнению, хранятся дешевые китайские товары. Но людям совсем не безразлично: продавцам, теряющим продукцию, работникам, рискующим жизнью за небольшие деньги, и обычным покупателям, привыкшим получать заказы уже на следующий день.

Интересно, как быстро и существенно теперь изменится их поведение.