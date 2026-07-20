По итогам первого полугодия 2026 года работодатели, пользовавшиеся услугами Государственной службы занятости, предоставили более 240 тысяч вакансий. Заполнить удалось 131,5 тысяч рабочих мест. За этот же период в службу обратились почти 230 тысяч человек, получивших статус безработного. Но, несмотря на значительное количество вакансий и кандидатов, далеко не всем удалось найти друг друга. Об этом сообщила Государственная служба занятости.
Каким работодателям труднее всего закрыть вакансии в 2026 году
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Почему работодателям не хватает работников
В Государственной службе занятости объясняют, что главной причиной остается разрыв между требованиями работодателей и подготовкой или карьерными ожиданиями работодателей. Часто у кандидатов нет необходимой квалификации, а предложенные условия не отвечают их профессиональным планам.
Именно поэтому одним из приоритетов службы остается профессиональное обучение и переквалификация.
За шесть месяцев 2026 года дополнительное обучение при поддержке Государственной службы занятости прошли 37 тысяч человек. Около 30 тысяч из них получали новые профессиональные знания и навыки, а более 20 тысяч учились в центрах профессионально-технического образования службы.
Еще 4,1 тысячи украинцев получили ваучеры, позволяющие овладеть новой профессией или повысить квалификацию.
На какие должности работодатели быстрее всего находят работников
Лучшие показатели укомплектования вакансий в первом полугодии зафиксированы по профессиям массового спроса. Больше всего работников работодатели нашли на следующие должности:
- продавцов продовольственных товаров — 6,7 тыс.;
- водителей автотранспортных средств — 6,2 тыс.;
- поваров — 3,3 тыс.;
- бухгалтеров — 2,7 тыс.;
- охранников — 2,4 тыс.;
- администраторов — 2,2 тыс.
В то же время, на часть вакансий в течение года не поступило ни одного отзыва. Речь идет, в частности, о вакансиях машиниста автомотрисы, помощника машиниста электропоезда, поездного электромеханика, моториста, машиниста установок обогащения и брикетирования, мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога и заведующего ветеринарной клиникой.
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