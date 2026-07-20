Каким работодателям труднее всего закрыть вакансии в 2026 году

По итогам первого полугодия 2026 года работодатели, пользовавшиеся услугами Государственной службы занятости, предоставили более 240 тысяч вакансий. Заполнить удалось 131,5 тысяч рабочих мест. За этот же период в службу обратились почти 230 тысяч человек, получивших статус безработного. Но, несмотря на значительное количество вакансий и кандидатов, далеко не всем удалось найти друг друга. Об этом сообщила Государственная служба занятости.

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Почему работодателям не хватает работников

В Государственной службе занятости объясняют, что главной причиной остается разрыв между требованиями работодателей и подготовкой или карьерными ожиданиями работодателей. Часто у кандидатов нет необходимой квалификации, а предложенные условия не отвечают их профессиональным планам.

Именно поэтому одним из приоритетов службы остается профессиональное обучение и переквалификация.

За шесть месяцев 2026 года дополнительное обучение при поддержке Государственной службы занятости прошли 37 тысяч человек. Около 30 тысяч из них получали новые профессиональные знания и навыки, а более 20 тысяч учились в центрах профессионально-технического образования службы.

Еще 4,1 тысячи украинцев получили ваучеры, позволяющие овладеть новой профессией или повысить квалификацию.

На какие должности работодатели быстрее всего находят работников

Лучшие показатели укомплектования вакансий в первом полугодии зафиксированы по профессиям массового спроса. Больше всего работников работодатели нашли на следующие должности:

продавцов продовольственных товаров — 6,7 тыс.;

водителей автотранспортных средств — 6,2 тыс.;

поваров — 3,3 тыс.;

бухгалтеров — 2,7 тыс.;

охранников — 2,4 тыс.;

администраторов — 2,2 тыс.

В то же время, на часть вакансий в течение года не поступило ни одного отзыва. Речь идет, в частности, о вакансиях машиниста автомотрисы, помощника машиниста электропоезда, поездного электромеханика, моториста, машиниста установок обогащения и брикетирования, мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога и заведующего ветеринарной клиникой.

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