Наличный доллар прибавил 27 копеек в продаже: что происходит с курсом 20 июля

В понедельник, 20 июля, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 24 копейки в покупке и 27 копеек в продаже. Евро добавил 27 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял в покупке 12 копеек и 3 копейки в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и подорожал на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,41−44,91 грн. Евро покупают за 50,86 грн, а продают за 51,49 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,61−44,72, евро — 51,20−51,39 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,67−44,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,09−51,11 грн/евро.

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