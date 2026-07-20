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20 июля 2026, 9:41 Читати українською

Рынок дизельных авто просел на 5%: что происходит со спросом в Украине

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 30 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 30 тыс.

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Общее снижение произошло из-за сокращения импорта подержанных дизельных авто. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 22,6 тыс. дизельных легковушек с пробегом, ввезенных из-за границы. Это на 10% меньше, чем в прошлом.

В то же время, сегмент новых дизельных авто рос. В январе-июне было зарегистрировано 7,4 тыс. новых дизельных легковушек — на 17% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Новые дизельные авто

Лидером среди новых дизельных легковушек стал Renault Duster. За первое полугодие украинцы зарегистрировали 1828 таких автомобилей.

В топ-5 новых дизельных моделей вошли:

  • Renault Duster — 1828 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 885 авто;
  • Volkswagen Touareg — 756 авто;
  • Skoda Kodiaq — 454 авто;
  • Volkswagen Tiguan — 398 авто.

Что покупали с пробегом

Среди импортируемых подержанных дизельных авто первое место занял Renault Megane. В первом полугодии украинскую регистрацию получили 1712 таких автомобилей.

В пятерку самых популярных подержанных дизельных моделей вошли:

  • Renault Megane — 1712 авто;
  • Nissan Qashqai — 1566 авто;
  • Skoda Octavia — 1448 авто;
  • Volkswagen Passat — 1105 авто;
  • Hyundai Santa Fe — 1041 авто.

Почему дизель теряет позиции

Общее сокращение дизельного сегмента на 5% показывает, что спрос на такие авто становится более избирательным. Часть покупателей переходит на бензиновые модели или гибриды, которые более активно росли в первом полугодии.

Как ранее писал Минфин, в первом полугодии 2026 года бензиновые авто в Украине выросли на 18%, а гибриды — на 34%. На этом фоне дизельный рынок выглядит более сдержанным, но не теряет своей ниши. Его будущее все больше зависит не от массового спроса, а от практических потребностей покупателей, которым дизель действительно выгоден в ежедневной эксплуатации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
20 июля 2026, 12:46
#
Попит великий, пропозиція мала
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