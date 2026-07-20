В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 30 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».
Рынок дизельных авто просел на 5%: что происходит со спросом в Украине
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Общее снижение произошло из-за сокращения импорта подержанных дизельных авто. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 22,6 тыс. дизельных легковушек с пробегом, ввезенных из-за границы. Это на 10% меньше, чем в прошлом.
В то же время, сегмент новых дизельных авто рос. В январе-июне было зарегистрировано 7,4 тыс. новых дизельных легковушек — на 17% больше, чем в первом полугодии 2025 года.
Новые дизельные авто
Лидером среди новых дизельных легковушек стал Renault Duster. За первое полугодие украинцы зарегистрировали 1828 таких автомобилей.
В топ-5 новых дизельных моделей вошли:
- Renault Duster — 1828 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 885 авто;
- Volkswagen Touareg — 756 авто;
- Skoda Kodiaq — 454 авто;
- Volkswagen Tiguan — 398 авто.
Что покупали с пробегом
Среди импортируемых подержанных дизельных авто первое место занял Renault Megane. В первом полугодии украинскую регистрацию получили 1712 таких автомобилей.
В пятерку самых популярных подержанных дизельных моделей вошли:
- Renault Megane — 1712 авто;
- Nissan Qashqai — 1566 авто;
- Skoda Octavia — 1448 авто;
- Volkswagen Passat — 1105 авто;
- Hyundai Santa Fe — 1041 авто.
Почему дизель теряет позиции
Общее сокращение дизельного сегмента на 5% показывает, что спрос на такие авто становится более избирательным. Часть покупателей переходит на бензиновые модели или гибриды, которые более активно росли в первом полугодии.
Как ранее писал Минфин, в первом полугодии 2026 года бензиновые авто в Украине выросли на 18%, а гибриды — на 34%. На этом фоне дизельный рынок выглядит более сдержанным, но не теряет своей ниши. Его будущее все больше зависит не от массового спроса, а от практических потребностей покупателей, которым дизель действительно выгоден в ежедневной эксплуатации.
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