Рынок дизельных авто просел на 5%: что происходит со спросом в Украине

В первом полугодии 2026 автопарк Украины пополнили 30 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Общее снижение произошло из-за сокращения импорта подержанных дизельных авто. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 22,6 тыс. дизельных легковушек с пробегом, ввезенных из-за границы. Это на 10% меньше, чем в прошлом.

В то же время, сегмент новых дизельных авто рос. В январе-июне было зарегистрировано 7,4 тыс. новых дизельных легковушек — на 17% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Новые дизельные авто

Лидером среди новых дизельных легковушек стал Renault Duster. За первое полугодие украинцы зарегистрировали 1828 таких автомобилей.

В топ-5 новых дизельных моделей вошли:

Renault Duster — 1828 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 885 авто;

Volkswagen Touareg — 756 авто;

Skoda Kodiaq — 454 авто;

Volkswagen Tiguan — 398 авто.

Что покупали с пробегом

Среди импортируемых подержанных дизельных авто первое место занял Renault Megane. В первом полугодии украинскую регистрацию получили 1712 таких автомобилей.

В пятерку самых популярных подержанных дизельных моделей вошли:

Renault Megane — 1712 авто;

Nissan Qashqai — 1566 авто;

Skoda Octavia — 1448 авто;

Volkswagen Passat — 1105 авто;

Hyundai Santa Fe — 1041 авто.

Почему дизель теряет позиции

Общее сокращение дизельного сегмента на 5% показывает, что спрос на такие авто становится более избирательным. Часть покупателей переходит на бензиновые модели или гибриды, которые более активно росли в первом полугодии.

Как ранее писал Минфин, в первом полугодии 2026 года бензиновые авто в Украине выросли на 18%, а гибриды — на 34%. На этом фоне дизельный рынок выглядит более сдержанным, но не теряет своей ниши. Его будущее все больше зависит не от массового спроса, а от практических потребностей покупателей, которым дизель действительно выгоден в ежедневной эксплуатации.