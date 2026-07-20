Крупнейшие владельцы криптоактивов: кто попал в рейтинг

Аналитическая платформа Arkham Intelligence обнародовала рейтинг 100 крупнейших владельцев криптоактивов по объему подтвержденных ончейн-активов по состоянию на середину июля 2026 года. Об этом пишет Incrypted.

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Кто вошел в список

В список вошли криптобиржи, инвестиционные компании, DeFi-протоколы, правительственные структуры и общественные корпорации. Рейтинг показывает концентрацию капитала на крипторинке и распределение цифровых активов между ключевыми участниками отрасли.

Binance,Coinbase и Сатоши Накамото — в тройке лидеров

По данным Arkham, самым крупным владельцем криптоактивов остается биржа Binance с подтвержденными активами на $129 млрд.

В Arkham уточнили, что оценка активов Strategy учитывает только подтвержденные компанией биткоины. При этом около 184 000 BTC находятся на хранении у Fidelity Custody, поэтому их исключили из подсчетов последней во избежание двойного учета.

В рейтинг попали SpaceX, ARK Invest и World Liberty Financial

Кроме крупнейших бирж и кастодианов, в список вошли ряд известных корпоративных и институциональных инвесторов.

Среди них:

Tether — $10 млрд;

WhiteBIT — $8 млрд;

World Liberty Financial — $4 млрд;

ARK Invest — $2 млрд;

xStocks — $2 млрд;

SpaceX — $1 млрд;

Circle — $1 млрд;

VanEck — $1 млрд;

21Shares — $1 млрд.

Также в рейтинге присутствуют большие протоколы DeFi, в частности Aave, MakerDAO, Morpho, Ethena, Curve Finance, Babylon, Jupiter и PancakeSwap.

Arkham подчеркнула, что рейтинг формируется не по отдельным криптокошелькам, а по группам адресов, которые, по подтвержденным данным платформы, контролируются одной компанией или лицом. Это позволяет более точно оценить реальный объем активов отдельных участников рынка.