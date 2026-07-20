Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий наличными хранит 60% своих сбережений, остальные — в банках. При этом в гривне у него мизерная доля сбережений. Об этом пишет издание «Кошт».
Корецкий задекларировал более 108 млн грн активов: в какой валюте хранит средства
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Что задекларировал Корецкий
Согласно декларации за прошлый год, общая сумма денежных активов в 2025 году в пересчете в гривне по курсу на 17 июля 2026 года — 108,8 млн грн. Из указанной суммы:
Среди вложений в банке почти 76% хранится в неизвестном банке (информация отсутствует в декларации) и остальные распределены в пяти банках:
- почти 12% — в Ощадбанке
- чуть более 5% — в Таскомбанке
- почти 4% — в ПриватБанке
- также почти 4% — в Кредобанке
- около 0,001% — в Банке инвестиций и сбережений (входит по факту в группу WOG).
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Кто такой Корецкий
Сергей Корецкий менеджер по нефтегазовой отрасли. С апреля 2025 возглавляет НАК «Нафтогаз Украины», а до этого руководил ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта».
Ранее более 20 лет работал в группе компаний Континиум, в частности возглавлял сеть автозаправочных комплексов WOG.
Источник: Минфин
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