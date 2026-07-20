Корецкий задекларировал более 108 млн грн активов: в какой валюте хранит средства

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий наличными хранит 60% своих сбережений, остальные — в банках. При этом в гривне у него мизерная доля сбережений. Об этом пишет издание «Кошт».

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Что задекларировал Корецкий

Согласно декларации за прошлый год, общая сумма денежных активов в 2025 году в пересчете в гривне по курсу на 17 июля 2026 года — 108,8 млн грн. Из указанной суммы:

74% хранится в евро

24,8% — в долларах

0,98% — в гривне

0,05% — в фунтах стерлингов.

Среди вложений в банке почти 76% хранится в неизвестном банке (информация отсутствует в декларации) и остальные распределены в пяти банках:

почти 12% — в Ощадбанке

чуть более 5% — в Таскомбанке

почти 4% — в ПриватБанке

также почти 4% — в Кредобанке

около 0,001% — в Банке инвестиций и сбережений (входит по факту в группу WOG).

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Кто такой Корецкий

Сергей Корецкий менеджер по нефтегазовой отрасли. С апреля 2025 возглавляет НАК «Нафтогаз Украины», а до этого руководил ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта».

Ранее более 20 лет работал в группе компаний Континиум, в частности возглавлял сеть автозаправочных комплексов WOG.