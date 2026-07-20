Фонд гарантирования вкладов выплатил 18 млн грн: кто получил средства

В течение января — июня 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 18 млн грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Сколько выплачено вкладчикам

В частности, в июне вкладчикам было выплачено более 1,3 млн грн возмещения.

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн. Возмещения получили все обратившиеся за выплатой — более 2 млн, или 96,1% вкладчиков банков.

За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 июня 2026 г. средства Фонда составляли 54,4 млрд грн.

Напомним

Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФОП.

Гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дия» в несколько кликов.