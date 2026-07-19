Нью-Джерси хочет долю от продажи фрагментов газона из финала ЧМ-2026

Власти американского штата Нью-Джерси требуют часть доходов от продажи фрагментов газона, на котором состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Причиной стало то, что именно штат профинансировал большую часть расходов по подготовке поля стадиона MetLife. Об этом сообщает Forbes.

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Представитель кандидатки в губернаторы Нью-Джерси Мики Шеррилл Шон Гиггинс заявил, что налогоплательщики штата должны получить часть прибыли от продажи газона.

«Нью-Джерси оплатил подавляющую часть расходов на подготовку поля стадиона MetLife, поэтому налогоплательщики штата должны получить часть доходов от этой очередной попытки заработать деньги», — сказал он.

Сколько стоят фрагменты газона

По информации нескольких американских СМИ, ФИФА выставила на продажу фрагменты газона из финала турнира.

Покупателям предлагают четыре варианта сувениров:

$450;

$900;

$1 200;

$3 000.

Первые три варианта содержат кубики газона размером примерно 6,4×6,4×6,4 см. Чем именно они отличаются, пока точно неизвестно. Вероятно, дороже будут фрагменты с вратарской, одиннадцатиметровой отметки или центрального круга.

Самый дорогой комплект за $3 000 включает в себя больший фрагмент поля (7,62×7,62×7,62 см), памятный билет с золотой гравировкой, миникопию мяча финала и хрустальный сувенир в виде трофея чемпионата мира.

По оценке The Athletic, если ФИФА продаст все сувениры, то организация может получить до $11,2 млн.

Куда пойдут деньги

Основную часть выручки планируют направить в организационный комитет NYNJ Host Committee, отвечающий за проведение матчей в Нью-Йорке и Нью-Джерси. ФИФА оставит себе небольшую часть доходов.

Это уже не в первый раз

ФИФА уже продавала фрагменты газона после финала Клубного чемпионата мира между «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Тогда покупатели получали кусок настоящего газона и грунта, упакованный в стеклянный куб.

Продажа газона — всего один из многих примеров агрессивного маркетинга на этом турнире. К примеру, к чемпионату мира 2026 года ФИФА также выпустила лимитированные футболки городов-хозяев по $375 за штуку.

Цены на билеты текущего ЧМ также отражаются на исторических рекордах. Хотя на некоторые матчи, например четвертьфинал Бельгия — Испания, цены на вторичном рынке существенно просели, пропуска на сам финал стартовали от $7 443.

Напомним

«Минфин» писал, что генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси направили судебные повестки в ФИФА в рамках расследования возможных махинаций с продажей билетов на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Причиной послужили массовые жалобы болельщиков о завышенных ценах.

23-й чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года. Хозяевами турнира впервые стали одновременно 3 страны — Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки. Кроме того, впервые на чемпионате мира участвовало 48 команд вместо 32.

Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины, состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе MetLife в Нью-Джерси в 22:00 по киевскому времени.