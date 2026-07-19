В Украине выросло количество компаний и ФЛП: где зарегистрировано больше всего бизнеса

По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине зарегистрировано 1,57 млн. юридических лиц и 1,84 млн. физических лиц-предпринимателей (ФЛП). По сравнению с началом апреля их количество выросло на 8,5 тыс. и 35 тыс. соответственно. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, на 1 июля в Украине насчитывалось 1572225 юридических лиц, тогда как на 1 апреля их было 1563733.

Наиболее распространенной организационно-правовой формой остаются общества — они зарегистрированы 873 805.

Больше всего юридических лиц зарегистрировано:

Киев — 402 484;

Днепропетровская область — 116 947;

Одесская область — 98 208.

Количество физических лиц-предпринимателей за три месяца также возросло — с 1 801 587 до 1 836 627.

Лидеры по количеству зарегистрированных ФЛП:

Киев — 262 685;

Днепропетровская область — 153 663;

Львовская область — 140 702.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по данным Единого государственного реестра, в первом полугодии 2026 года в Украине было зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП.