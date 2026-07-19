Россияне уничтожили завод украинского производителя военной амуниции UKRTAC

В ночь на 19 июля в результате массированных ракетных обстрелов полностью уничтожены производственные мощности и складские помещения украинского производителя военной амуниции UKRTAC. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель компании Северион Дангадзе.

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По словам Дангадзе, здания завода, все оборудование и готовое имущество потеряны из-за прямого попадания российской ракеты. Однако самое важное то, что при обстреле никто из работников предприятия не погиб.

Основатель компании подчеркнул, что, несмотря на масштабный материальный ущерб, врагу не удастся уничтожить опыт, знания и единство команды. Компания уже заявила о намерении возобновить производство.

«Мы не сдаемся. Мы отстроимся. Мы продолжим работу. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее», — подчеркнул Дангадзе.

UKRTAC

Компания UKRTAC — украинский производитель средств индивидуальной баллистической защиты. Предприятие поставляет для нужд сил обороны бронежилеты, плитоноски, а также тактическое снаряжение, в том числе штурмовые рюкзаки и баулы.

UKRTAC была создана как волонтерская инициатива после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Сначала команда поставляла бронежилеты из-за границы, а затем наладила их собственное производство.

Контекст

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 19 июля российская армия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Враг выпустил более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице, и 120 ударных дронов.

По состоянию на данный момент в Киеве и области известно об одном погибшем человеке, еще 16 получили ранения.

Всего же за эту неделю россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов.