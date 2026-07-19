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19 июля 2026, 9:37 Читати українською

В США арестовали хакера, похитившего более $220 000 в криптовалюте через Steam-игры

В США арестовали 21-летнего жителя Флориды, подозреваемого в похищении более $220 000 в криптовалюте. По данным следствия, он вместе с сообщниками распространял вредоносное программное обеспечение, замаскированное под игры на платформе Steam. Об этом сообщает The Verge.

В США арестовали хакера, похитившего более $220 000 в криптовалюте через Steam-игры
Фото: magnific

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Отмечается, что Зиаир Уилкинс вместе с сообщниками с мая 2024 по февраль 2026 запустил восемь игр со встроенными вирусами. Это позволило хакерам инфицировать около 8000 устройств и получить доступ к 80 криптогаманцам.

Вирусы в играх

Хотя в официальной жалобе прямо не называется платформа, из материалов дела следует, что речь идет о Steam, принадлежащем компании Valve. ФБР уже призвало потенциальных пострадавших предоставить информацию в рамках расследования распространения вредоносного программного обеспечения через Steam.

В список опасных игр, фигурирующих в деле, попали:

  • BlockBlasters,
  • Chemia,
  • Dashverse/DashFPS,
  • Lampy,
  • Lunara,
  • PirateFi,
  • Токенова.

В прошлом году профильные медиа уже писали об удалении некоторых из этих игр из Steam. В частности, игра Blockblasters «очистила» кошельки пользователей более чем на $150 000. Среди жертв оказался даже стриммер, собиравший средства на лечение рака. Самое судебное дело рассматривается в штате Вашингтон, где расположена штаб-квартира Valve. Компания пока воздерживается от комментариев.

Следствие установило, что Вилкинс и его сообщники активно продвигали свои игры с вредоносным ПО в соцсетях и мессенджерах, в частности в Discord, Telegram, X и LinkedIn. После установки игры вредоносная программа похищала личные данные жертв и полностью опустошала криптогаманцы.

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Что выдало хакера

Однако хакер допустил ошибку, которая и привела к нему агентов ФБР. Следователи перехватили переписку Уилкинса с сообщником, где фигурировал адрес его криптогаманца. Дальнейший анализ блокчейна показал, что этот кошелек использовался на платформе Bitrefill, позволяющей покупать подарочные сертификаты по криптовалюте.

С этого аккаунта было приобретено более 150 цифровых карт, в том числе для сервиса доставки еды Uber Eats. Именно из-за заказа еды спецслужбы смогли вычислить номер телефона хакера, а впоследствии и его точный домашний адрес.

Уилкинс был арестован 14 июля. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью несанкционированного получения компьютерных данных для частной финансовой выгоды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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