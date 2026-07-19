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19 июля 2026, 10:33 Читати українською

Реальный прожиточный минимум в Украине должен составлять не менее 11-12 тысяч гривен — Гетманцев

Реальный прожиточный минимум в Украине должен составлять не менее 11−12 тыс. грн в месяц, в то время как нынешние социальные стандарты не отвечают реальным потребностям граждан. Такое мнение в интервью Укринформу высказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Реальный прожиточный минимум в Украине должен составлять не менее 11-12 тысяч гривен - Гетманцев
Фото: НБУ

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По его словам, у государства пока нет возможности финансировать такой уровень прожиточного минимума, однако необходимо честно определить его реальный размер и утвердить план постепенного приближения социальных стандартов к этому показателю.

«По моим подсчетам, реальный прожиточный минимум составляет не менее 11−12 тысяч гривен в месяц», — сказал Гетманцев.

Он предложил постепенно уравнять прожиточный минимум с минимальной пенсией и минимальной зарплатой, а также отвязать от этого показателя зарплаты судей, прокуроров и другие специальные выплаты. Чтобы изменение показателя прожиточного минимума не влекло повышения и без того огромных спецвыплат.

«Должны сравнить прожиточный минимум с минимальной пенсией (это прожиточный минимум для нетрудоспособных) и с необлагаемым налогом минимумом. Потому что у нас сейчас какая-то дурака с тем необлагаемым налогом минимумом, его фактически нет. Минимальная заработная плата также должна соответствовать обновленному показателю прожиточного минимума и, к тому же, не должна облагаться налогом», — заявил Гетманцев.

Прожиточный минимум в 2026 году

С 1 января 2026 года общий прожиточный минимум увеличился на 289 грн (9,9%) — с 2920 грн до 3209 грн на одного человека.

Для отдельных социальных и демографических групп установлены следующие размеры прожиточного минимума:

  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность — 2 595 грн.

Прожиточный минимум за последние годы

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15224−5, который предусматривал существенный пересмотр прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий в 2026 году. Впоследствии документ заслушали и сняли с рассмотрения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 июля 2026, 11:12
#
И что?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 июля 2026, 11:31
#
Так пиндеть не мешки ворочать!
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