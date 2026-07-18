Расходы госбюджета за первое полугодие выросли почти на 19%

За первые шесть месяцев 2026 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,23 трлн. Это на 354,1 млрд грн, или 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне из госбюджета было израсходовано 431,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, сообщило Министерство финансов.

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Главный приоритет

Ключевой статьей расходов Украины остается финансирование сектора безопасности и обороны. За январь-июнь на эти нужды направили 1,4 трлн гривен, что составляет 63% всех расходов общего фонда. В частности, в июне оборонные расходы составили 263,5 млрд. гривен.

Куда шли деньги: структура расходов в I полугодии

В структуре расходов в первом полугодии 2026 года по экономической классификации наиболее направлено:

851 млрд грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (в том числе в июне — 149 млрд грн) или 38,2% от общего объема расходов, израсходованных за январь — июнь 2026 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 116,5 млрд грн, или на 1);

352,1 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в июне — 55,6 млрд грн) или 15,8% от общего объема расходов, что на 38,6 млрд грн или на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

384,9 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в июне — 79,7 млрд грн) или 17,3% от общего объема расходов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 145,9 млрд грн, или на 61%). Средства были направлены, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение функционирования Национального учреждения развития;

обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта;

обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;

262,4 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в июне — 56,6 млрд грн) или 11,8% от общего объема расходов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,9 млрд грн, или на 2,3%). Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

184,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в июне — 40,6 млрд грн) или 8,3% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 4,6 млрд грн, или на 2,6%);

142,7 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в июне — 38,5 млрд грн) или 6,4% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 40,6 млрд грн, или на 39,8%).

Напомним

«Минфин» писал, что за первое полугодие 2026 года в общий фонд госбюджета поступило почти 1,9 трлн гривен.