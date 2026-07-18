С 18 по 22 июля в мобильном приложении «Резерв+» возможны краткосрочные сбои из-за проведения плановых технических работ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
В «Резерв+» возможны сбои: Минобороны предупредило о технических работах
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В ведомстве отмечают, что приложение продолжит работать в обычном режиме, а технические работы будут проводиться в ночное время и будут продолжаться ориентировочно по 1−2 часа.
Как подстраховаться?
Чтобы избежать неудобств при проверке документов в периоды, когда сервис будет недоступен, Минобороны советует военнообязанным заблаговременно позаботиться о наличии PDF-версии военно-учетного документа.
Чтобы загрузить PDF-документ:
- Откройте главный экран приложения «Резерв+».
- Щелкните значок «+».
- Выберите «Загрузить PDF».
В Минобороны также рекомендуют дополнительно распечатать загруженный PDF-файл. Бумажная копия или сохраненный в телефоне файл помогут быстро подтвердить ваш статус в случае временного отсутствия связи с серверами приложения.
Напомним
«Минфин» писал, что в «Резерв+» в марте 2026 года запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.
Комментарии