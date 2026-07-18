В «Резерв+» возможны сбои: Минобороны предупредило о технических работах

С 18 по 22 июля в мобильном приложении «Резерв+» возможны краткосрочные сбои из-за проведения плановых технических работ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В ведомстве отмечают, что приложение продолжит работать в обычном режиме, а технические работы будут проводиться в ночное время и будут продолжаться ориентировочно по 1−2 часа.

Как подстраховаться?

Чтобы избежать неудобств при проверке документов в периоды, когда сервис будет недоступен, Минобороны советует военнообязанным заблаговременно позаботиться о наличии PDF-версии военно-учетного документа.

Чтобы загрузить PDF-документ:

Откройте главный экран приложения «Резерв+».

Щелкните значок «+».

Выберите «Загрузить PDF».

В Минобороны также рекомендуют дополнительно распечатать загруженный PDF-файл. Бумажная копия или сохраненный в телефоне файл помогут быстро подтвердить ваш статус в случае временного отсутствия связи с серверами приложения.

Напомним

«Минфин» писал, что в «Резерв+» в марте 2026 года запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.