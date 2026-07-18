Нафтогаз получил нового главу: что о нем известно

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» назначил нового исполняющего обязанности председателя правления компании. Им стал Сергей Федоренко, до этого занимавший должность коммерческого директора Группы. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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Кадровая ротация связана с тем, что предыдущий глава Нафтогаза Сергей Корецкий, руководивший компанией с 14 мая 2025 года, назначен премьер-министром Украины.

Главные задачи для нового руководителя

Перед новым главой наблюдательный совет поставил ряд задач для обеспечения энергетической безопасности страны:

Сохранение высоких темпов подготовки к зиме и накопление достаточных объемов в подземных хранилищах.

Восстановление и обеспечение стабильной работы нефтегазовых объектов в условиях неизменных русских обстрелов.

Продолжение реализации стратегических соглашений по диверсификации источников и маршрутов поставок газа, а также привлечение финансирования для покупки оборудования.

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Что известно о Федоренко?

Новый и. председателя правления является опытным управленцем с более чем 10-летним стажем в нефтегазовом секторе страны.

В разное время Федоренко возглавлял ООО «Нефтегаз Oil Trading», работал директором по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» и коммерческим директором ПАО «Укрнефть».

С июля 2025 г. он вошел в состав правления НАК «Нафтогаз Украины» как коммерческий директор.

У Федоренко есть диплом магистра политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» и степень MBA Киевской школы экономики (KSE).