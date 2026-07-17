Российские миллиардеры начали бежать из страны, — Bloomberg

За последний год несколько самых состоятельных граждан россии, в том числе некоторые из тех, кто близок к путину, вывели за рубеж миллиарды долларов . Это было вызвано их обеспокоенностью состоянием экономики страны, а также волной отъема собственности, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Шесть богатых россиян и другие лица, знакомые с мыслями некоторых миллиардеров, утверждают, что случаи конфискации активов усилили страхи элиты относительно возможного изъятия их состояний или потери сбережений.

Согласно данным Bloomberg, которые включают корпоративные отчеты и записи о сделках с недвижимостью, несколько миллиардеров в последнее время вывели активы из россии из-за опасений за банковский сектор.

Источники сообщают, что за последний год некоторые из самых богатых людей россии изменили структуру своих инвестиционных портфелей. В последние месяцы этот процесс ускорился. Теперь они предпочитают инвестировать в криптовалюты, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, особенно в странах Персидского залива. Эти источники предпочли остаться анонимными, так как обсуждали личные финансовые вопросы, которые не предназначены для публичного обсуждения.

На протяжении многих лет российская олигархия пользовалась благосклонным отношением Запада, что укрепило их репутацию благодаря крупным бизнес-сделкам, роскошным приобретениям недвижимости и светским мероприятиям. Однако после того как в феврале 2022 года началась война, это привело к резкому ухудшению отношений с США и Европой, сделав их наихудшими со времен холодной войны. Международные санкции заставили многих российских миллиардеров вернуть активы в россию и перерегистрировать свои компании там. У многих из них зарубежные активы были заморожены.

Но внутри страны они столкнулись с новыми рисками. С 2024 года власти начали масштабные операции по конфискации имущества, направленные против ряда олигархов, включая тех, кто пытался сохранить связи с внешним миром, даже через двойное гражданство, или тех, кто ранее занимал государственные должности. Замедление российской экономики с 2025 года значительно сократило их доходы и ограничило возможности для сохранения и приумножения капитала внутри страны.

Хотя объемы неформального оттока капитала, например, через непрозрачные операции с криптовалютами, не отражены в официальной статистике, по данным двух источников, знакомых с инвестиционными решениями российских миллиардеров, сумма выведенных из страны денег в этом году составляет десятки миллиардов долларов. По их мнению, это больше, чем в прошлом году.

По свидетельствам очевидцев, опасения по поводу конфискаций и экономической нестабильности вызвали возобновление оттока капитала в течение последнего года.

Многие состоятельные россияне продолжали искать возможности для инвестиций за границей, несмотря на трудности, связанные с войной и санкциями. Отток капитала оставался постоянной проблемой в россии на протяжении всего конфликта — по данным центрального банка, в первый год войны из страны было выведено около 250 миллиардов долларов.

Деньги для Путина

Президент Путин ищет пути увеличения доходов в условиях, когда финансовые эксперты предупредили его о чрезмерных расходах на военные действия в Украине. Он стремится сохранить финансирование оборонного сектора, перенося сокращения на другие статьи бюджета. В то время как ряд населения страны сталкивается с экономическими трудностями, состояние российских миллиардеров за последний год значительно улучшилось, что усиливает давление на них и вынуждает нести большую часть финансового бремени.

После закрытой встречи с Путиным в марте, состоявшейся с участием известного миллиардера, некоторые предприниматели выразили обеспокоенность. Миллиардер предложил, чтобы богатые бизнесмены внесли значительный вклад в государственный бюджет, который должен перекликаться с их поддержкой в 1990-е годы. Эта инициатива получила одобрение от Путина.

После встречи пресс-секретарь Песков опроверг сообщения о том, что Путин просил бизнесменов сделать пожертвования после того, как указанный миллиардер предложил пожертвовать крупную сумму государству.

Один из бизнесменов признался, что переводит средства в такие страны, как Кипр и Объединённые Арабские Эмираты, опасаясь давления со стороны государства. Двое других заявили, что продолжают инвестировать в ОАЭ, Турцию или Саудовскую Аравию в тех же объемах, что и в предыдущие годы, а четвёртый сообщил, что начал вкладывать средства в африканские проекты.

Источник, знакомый с финансовыми стратегиями состоятельных российских клиентов, сообщил, что с 2024 года растет интерес россиян к размещению капитала за границей из-за усиления государственного давления.

В прошлом году прокуратура вернула государству активы на сумму более 4 триллионов рублей ($51,5 млрд), заявил генеральный прокурор россии Александр Гуцан в марте. Среди бизнесменов, чьи активы были конфискованы в пользу государства, оказались Вадим Мошкович, основатель компании «Рос Агро Плс» — одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов, Константин Струков, контролировавший одну из крупнейших золотодобывающих компаний, и Дмитрий Каменщик, потерявший контроль над московским аэропортом Домодедово.

Способы бегства

На рынке недвижимости Дубая фиксируется устойчивый рост покупок элитных объектов россиянами; отмечается также рост инвестиций в недвижимость Турции и Монако.

Изменение методов перевода капитала за границу связано с поиском россиянами новых способов обойти западные санкции и избежать внимания Кремля. Статус Дубая как криптохаба способствует переводу средств между различными юрисдикциями. Кроме того, становятся популярными альтернативные маршруты через Армению, Казахстан и Кыргызстан, где используется стейблкоин A7A5.

Токен A7, разработанный одноименной компанией, специализирующейся на трансграничных платежах, принадлежит молдавскому банкиру Илану Шору и российскому государственному банку «Промсвязьбанк», находящемуся под жесткими санкциями.

Компания утверждает на своем сайте, что обеспечивает возможность осуществления платежей в любой стране мира в тот же день. В сентябре заместитель председателя «Промсвязьбанка» Михаил Дорофеев сообщил, что A7 провела 7,5 триллионов рублей (около $96 млрд) трансграничных операций. За первое полугодие 2025 года объем сделок составил $90 млрд.

С прошлого лета усилилась обеспокоенность состоянием российских банков, так как банковские чиновники выразили обеспокоенность уровнем задолженности на их балансах и отметили, что перспективы банков более серьезны, чем это признается публично.

В мае аналитический центр «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» предупредил о признаках возможного системного банковского кризиса.