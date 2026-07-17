Доллар подорожал, евро подешевел: НБУ установил курс валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на 20 июля 2026 года официальный курс гривны на уровне 44,66 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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На понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,66 грн, что на 5 копеек больше, чем в пятницу (44,61 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 51,05 грн, что на 11 копеек меньше, чем в пятницу (51,16 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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