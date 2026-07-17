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17 июля 2026, 15:35 Читати українською

Жизненный цикл фиатных валют: большинство денег обесценивается, но не все исчезают

Аналитики компании River проанализировали историю существовавших с XVIII века до наших дней десятков фиатных валют и визуализировали их «жизненный цикл». Инфографика демонстрирует, как долго просуществовала каждая валюта, переживала ли она периоды гиперинфляции, когда была заменена или выведена из обращения, а также сколько покупательной способности потеряли остающиеся в обращении валюты.

Аналитики компании River проанализировали историю существовавших с XVIII века до наших дней десятков фиатных валют и визуализировали их «жизненный цикл».

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Исследование показывает, что фиатные валюты редко сохраняют свою первоначальную ценность в долгосрочной перспективе. Даже те, которые существуют более века, понесли значительную утрату покупательной способности из-за инфляции. А средняя «длительность жизни» валюты равна 27 годам. Однако это не означает, что каждые 27 лет валюта умирает, и ее место занимает другая.

Например, британский фунт, являющийся одной из старейших валют в выборке, за время своего существования потерял около 99,7% покупательной способности. Доллар США, несмотря на статус главной резервной валюты мира, также обесценился примерно на 97% с момента своего введения.

В то же время далеко не все валюты завершали свое существование из-за гиперинфляции. Значительная их часть была заменена в результате денежных реформ, смены политического устройства, создания валютных союзов или деноминаций. Яркими примерами являются немецкая марка, французский франк, итальянская лира и другие национальные валюты, уступившие место евро.

Наиболее драматические истории связаны с периодами гиперинфляции. На диаграмме обозначены десятки валют, фактически потерявших свою функцию средства сбережения из-за стремительного роста цен. Среди них германская бумажная марка, югославский динар, зимбабвийский доллар, несколько аргентинских валют, боливар Венесуэлы и другие.

Основные выводы исследования River:

  1. Все без исключения фидуциарные деньги со временем существенно теряют покупательную способность.
  2. Длительный срок существования валюты не означает сохранение реальной стоимости.
  3. Гиперинфляция является одним из сценариев завершения жизни валюты. Чаще их заменяют в результате реформ.
  4. После отказа США от золотого стандарта в 1971 году, все основные мировые валюты окончательно перешли к фиатной модели.
  5. Даже остающиеся в обращении валюты уже потеряли от десятков до почти 100% своей первоначальной покупательной способности.

Инфографика River не является исчерпывающим перечнем всех существовавших в мире валют, однако хорошо иллюстрирует общую тенденцию: в долгосрочном измерении инфляция является неотъемлемой характеристикой любой денежной системы, а сохранение реальной стоимости национальных валют требует постоянной макроэкономической стабильности. Но возможно ли это вообще?

Получить актуальный курс обмена можно в конвертере «Минфина»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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