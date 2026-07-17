Аналитики компании River проанализировали историю существовавших с XVIII века до наших дней десятков фиатных валют и визуализировали их «жизненный цикл». Инфографика демонстрирует, как долго просуществовала каждая валюта, переживала ли она периоды гиперинфляции, когда была заменена или выведена из обращения, а также сколько покупательной способности потеряли остающиеся в обращении валюты.
Жизненный цикл фиатных валют: большинство денег обесценивается, но не все исчезают
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Исследование показывает, что фиатные валюты редко сохраняют свою первоначальную ценность в долгосрочной перспективе. Даже те, которые существуют более века, понесли значительную утрату покупательной способности из-за инфляции. А средняя «длительность жизни» валюты равна 27 годам. Однако это не означает, что каждые 27 лет валюта умирает, и ее место занимает другая.
Например, британский фунт, являющийся одной из старейших валют в выборке, за время своего существования потерял около 99,7% покупательной способности. Доллар США, несмотря на статус главной резервной валюты мира, также обесценился примерно на 97% с момента своего введения.
В то же время далеко не все валюты завершали свое существование из-за гиперинфляции. Значительная их часть была заменена в результате денежных реформ, смены политического устройства, создания валютных союзов или деноминаций. Яркими примерами являются немецкая марка, французский франк, итальянская лира и другие национальные валюты, уступившие место евро.
Наиболее драматические истории связаны с периодами гиперинфляции. На диаграмме обозначены десятки валют, фактически потерявших свою функцию средства сбережения из-за стремительного роста цен. Среди них германская бумажная марка, югославский динар, зимбабвийский доллар, несколько аргентинских валют, боливар Венесуэлы и другие.
Основные выводы исследования River:
- Все без исключения фидуциарные деньги со временем существенно теряют покупательную способность.
- Длительный срок существования валюты не означает сохранение реальной стоимости.
- Гиперинфляция является одним из сценариев завершения жизни валюты. Чаще их заменяют в результате реформ.
- После отказа США от золотого стандарта в 1971 году, все основные мировые валюты окончательно перешли к фиатной модели.
- Даже остающиеся в обращении валюты уже потеряли от десятков до почти 100% своей первоначальной покупательной способности.
Инфографика River не является исчерпывающим перечнем всех существовавших в мире валют, однако хорошо иллюстрирует общую тенденцию: в долгосрочном измерении инфляция является неотъемлемой характеристикой любой денежной системы, а сохранение реальной стоимости национальных валют требует постоянной макроэкономической стабильности. Но возможно ли это вообще?
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