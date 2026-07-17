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17 июля 2026, 14:03 Читати українською

НБУ упростил банкам правила верификации клиентов

Национальный банк Украины расширил перечень способов, по которым банки могут верифицировать клиентов-физических лиц. Новые правила призваны сделать финансовые услуги более доступными для людей, которые испытывают трудности с самостоятельным прохождением стандартных процедур. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ упростил банкам правила верификации клиентов
Фото: НБУ

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Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 81 от 15 июля 2026 года, которое вступает в силу 17 июля 2026 года.

Что изменилось для клиентов?

Регулятор определил несколько важных упрощений при идентификации и верификации:

  • Помощь третьих лиц: если клиент по физическим или другим ограничениям не может самостоятельно предъявить оригинал документа, вместо него это может сделать сопровождающее или доверенное лицо. Также помочь предъявить документ может непосредственно работник банка, производящего верификацию.
  • Альтернатива подписи: если у клиента нет возможности засвидетельствовать согласие на фотофиксацию собственноручной или электронной подписью, такое согласие разрешено подтвердить с помощью аудио- или видеозаписи.

Новые полномочия для агентов

Согласно профильному закону о развитии финансовой инклюзии, банки финансовой инклюзии теперь имеют право привлекать коммерческих агентов для проведения идентификации и верификации клиентов, а также для установления конечных выгодополучателей финансовых операций.

«Такой подход будет способствовать углублению финансовой инклюзии и совершенствованию процедур осуществления банками идентификации и верификации физических лиц», — говорится в сообщении НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк обнародовал проект изменений в нормативно-правовых актов, регулирующих наличное обращение и кассовую работу. Главная цель инноваций — адаптировать правила для нового типа учреждений (банков финансовой инклюзии), а также закрыть лазейки для анонимных переводов через платежные терминалы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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