Кредитный бум и отток срочных вкладов: банковская система Украины установила новые рекорды

По итогам первого полугодия 2026 г. банковская система Украины зафиксировала новые абсолютные максимумы. Главными трендами периода стали активность бизнеса в привлечении финансирования и одновременно историческое падение доли срочных депозитов населения. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ .

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Рекордные депозиты и замедление темпов

Общий объем депозитов и средств на счетах в банках достиг исторического пика — 3 281,6 млрд грн, что на 1,3% больше по сравнению с началом года.

Несмотря на абсолютный рекорд в денежном эквиваленте, динамика притока средств начинает охлаждаться. В частности, в июне годовые темпы роста депозитов замедлились до трехмесячного минимума — 15,1%.

При этом вкладчики все чаще предпочитают держать деньги «под рукой» на текущих счетах, а не на долгосрочных депозитах:

Доля срочных депозитов физических лиц в банках упала до минимального исторического уровня — 32,6%.

Важное уточнение: эти данные НБУ включают всех физических лиц, включая нерезидентов. Поэтому статистика Нацбанка традиционно несколько выше данных Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), который учитывает только резидентов и ФЛП-резидентов.

Исторический прорыв в кредитовании бизнеса

Параллельно в Украине наблюдается реальный кредитный бум. Общий объем кредитов резидентам с начала года вырос на 12,4% — до 1 345,7 млрд грн. В июне годовые темпы кредитования ускорились до семимесячного максимума и достигли 11,1%.

Драйвером этого процесса стал корпоративный сектор: