Где в Украине наиболее активно покупают и продают валюту (инфографика)

Киев и Киевская область остаются лидерами на наличном валютном рынке Украины по итогам первого полугодия 2026 года. В то же время, западные регионы демонстрируют стремительный рост интереса к валюте, тогда как Днепропетровщина существенно снизила объемы операций. Об этом свидетельствует анализ рынка, обнародованный финансовым аналитиком Андреем Шевчишином.

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Киев удерживает статус главного финансового хаба страны. Вместе с Киевской, Львовской и Одесской областями столица аккумулирует более 50% всех сделок по покупке и продаже наличной валюты населением.

Доли регионов-лидеров по покупке валюты:

Киев — 27,8%

Киевская область — 8,4% (в первой половине 2025 года было 7,4%)

Львовская область — 7,8% (было 7,7%)

Одесская область — 7,3% (было 7,4%)

Доли регионов-лидеров по продаже валюты:

Киев — 31% (было 31,4%)

Киевская область — 10,5% (было 9,6%)

Одесская область — 9% (было 9,4%)

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировала Киевская область, активно наращивающая свое присутствие в обоих сегментах. Объемы покупки валюты здесь взлетели на 16,8% (абсолютный рекорд по темпам роста в Украине), а продажи — на 14% (второе место по темпам).

В столице за первые шесть месяцев 2026 года зафиксированы следующие показатели:

Куплены валюты на 140,1 млрд грн (+4,2% по сравнению с первым полугодием 2025 года);

Проданы валюты на 109,3 млрд грн (+3,2%);

Чистая покупка (разница между купленной и проданной валютой) составила 30,8 млрд грн, что на 22,3% больше, чем в прошлом.

Запад наращивает обороты, Днепропетровская область «проседает»

Аналитик отмечает две противоположные тенденции в регионах:

Бум на Западе: почти все западные области Украины (за исключением Черновицкой) увеличили свою долю на рынке по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Главным двигателем стала Волынская область, занявшая первое место по темпам роста продаж (+18,5%) и второе место по темпам покупки (+13,4%).

Падение на Днепропетровщине: область продемонстрировала ощутимое сокращение сделок. Доля региона в покупке валюты упала с 6,9% до 6,1%, а в продаже — с 4,7% до 4,1%. Объемы покупки валюты здесь просели на 8,8% по сравнению с прошлым годом.

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