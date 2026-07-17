Герус обращается к МВФ и ЕС из-за подозрительного аукциона «Энергоатома»

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил о злоупотреблении во время последнего аукциона по продаже электроэнергии, проведенного компаниями «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». По оценкам депутата, манипуляции с лотами могли стоить государственному бюджету около 50 миллионов гривен недополученной прибыли всего за одну неделю поставки. Описание ситуации и призыв к международным партнерам расследовать этот инцидент обнародовало издание Зеркало недели .

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Хронология и механика вероятной манипуляции

Согласно данным расследования, торги 14 июля, на которых продавался ресурс на ближайшие два месяца, проходили по нетипичному сценарию. После стабильного старта торгов произошло резкое укрупнение лотов, что привело к ценовому обвалу.

По мнению Геруса, схему можно описать следующими этапами:

В преддверии аукциона трейдеры могли искусственно снизить спрос на рынке «на сутки вперед», что привело к обвалу ценового индикатора на 39%. Во время торгов «Энергоатом» продал часть ресурса по цене 4205−4300 грн, что на 11−25% ниже, чем на предыдущих аукционах. Разница между ценой для избранных покупателей большого лота и рыночной ценой, по которой покупали оставшиеся объемы (4900 грн), составила около 15%. Благодаря укрупнению лотов, трейдеры смогли забрать значительный объем электроэнергии со скидкой, в то время как государственная компания фактически перевела доходы в кармане частных посредников.

Герус проводит параллели с довоенными практиками, когда большие лоты электроэнергии часто отходили к структурам, связанным с группой «Приват». Депутат подчеркивает, что подобное поведение является вызовом не только украинскому рынку, но и международным донорам, которые оказывают Украине значительную финансовую помощь. Именно поэтому он публично обратился к МВФ, Еврокомиссии, ЕБРР и G7 с требованием дать оценку: соответствуют ли такие действия европейским рыночным практикам.

В настоящее время прогнозируется, что в ближайшие дни цены на рынке вернутся к уровню более 5000 грн за МВт-час. Это позволит экспертам точнее подсчитать финансовые потери «Энергоатома», который уже не в первый раз становится объектом критики по эффективности реализации собственного ресурса.

Вопрос остается открытым: является ли этот инцидент случайностью или спланированной схемой вымывания государственных средств в период, когда энергетический сектор критически нуждается в инвестициях в восстановление.

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