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17 июля 2026, 13:00 Читати українською

В Sense SuperApp появилась функция ИИ-распознавания реквизитов для платежей ФЛП

Приложение Sense SuperApp от Sense Bank представило расширение возможностей для клиентов ФЛП: теперь искусственный интеллект автоматически распознает реквизиты получателя — клиенту больше не нужно вводить их вручную.

Приложение Sense SuperApp от Sense Bank представило расширение возможностей для клиентов ФЛП

Достаточно загрузить файл или скриншот с реквизитами, сделать фото счета или скопировать текст с реквизитами — и приложение самостоятельно заполнит все поля платежной инструкции. Клиенту остается только проверить правильность данных и подписать платеж.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо в разделе «Переводы» найти специальную иконку для быстрого добавления реквизитов. После нажатия открывается меню с вариантами: загрузить файл, сделать фото, выбрать изображение из галереи или ввести реквизиты текстом. После загрузки приложение передает данные в ИИ, который автоматически распознает необходимую информацию и подставляет её в соответствующие поля платежной инструкции.

Лимит суммы одного платежа с использованием ИИ-распознавания — 150 000 грн. Максимальный размер файла для загрузки — 5 МБ. Поддерживаемые форматы: PDF, PNG, JPEG/JPG, HEIC, Word, Excel, TXT, а также текст из буфера обмена. Перед подтверждением платежа необходимо обязательно проверить правильность заполнения всех полей.

Сервис также доступен пользователям — физическим лицам.

Sense Bank продолжает развивать Sense SuperApp, внедряя технологические решения, которые делают банковские услуги более удобными и быстрыми для клиентов.

Источник: Минфин
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