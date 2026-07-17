В пятницу, 17 июля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и подорожал на 1 копейку в продаже.
Доллар в банках подешевел на 4 копейки: курс валют на 17 июля
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и вырос на 9 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и подорожал на 1 копейку в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,39−44,89 грн. Евро покупают за 50,88 грн, а продают за 51,54 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,84, евро — 51,25−51,39 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,63−44,66 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,11−51,13 грн/евро.
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Источник: Минфин
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