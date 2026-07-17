Частный бизнес присоединяется к борьбе с БПЛА: как работают личные ПВО

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2026, 9:23 Читати українською

Частный бизнес присоединяется к борьбе с БПЛА: как работают личные ПВО

К экспериментальному проекту Минобороны по привлечению частного сектора в защиту неба присоединилась уже 51 компания. Это решение позволяет бизнесу самостоятельно усиливать оборону собственных объектов в рамках встроенной системы под управлением Воздушных Сил ВСУ. Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.

К экспериментальному проекту Минобороны по привлечению частного сектора в защиту неба присоединилась уже 51 компания.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Только за последние полтора месяца количество участников выросло почти вдвое, что подтверждает критическую потребность бизнеса в защите своих производственных мощностей и персонала от атак вражеских беспилотников. Каждая компания получила статус уполномоченного на осуществление соответствующих мер безопасности.

Важно понимать, что частная ПВО не является автономной структурой. Это неотъемлемая составляющая многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины, координируемая Воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ. Такой подход позволяет обеспечить скоординированное реагирование на угрозы реального времени.

Всего заинтересованность в проекте проявили 62 предприятия разных форм собственности. В списке участников — операторы критической инфраструктуры, энергетические компании и частный бизнес из разных регионов.

Успешность этой инициативы уже имеет подтверждение на практике:

  1. Боевые задачи активно выполняют собственные группы противовоздушной обороны четырех компаний.

  2. Совместными усилиями уже уничтожено более 50 враждебных целей, в частности, БпЛА типа Shahed и разведывательные дроны типа Zala.

  3. Уже зафиксированы успешные случаи перехвата сложных целей, таких как реактивные «шахеды», двигающиеся со скоростью более 400 км/ч.

Поскольку враг делает ставку на массированное использование БПЛА, децентрализованная система защиты позволяет повысить эффективность прикрытия экономических объектов. А украинский бизнес готов брать на себя часть ответственности за безопасность.

Читайте также: «Новая почта» пользовалась бы услугами частных ПВО, если бы это было разрешено — Поперешнюк

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами