Частный бизнес присоединяется к борьбе с БПЛА: как работают личные ПВО

К экспериментальному проекту Минобороны по привлечению частного сектора в защиту неба присоединилась уже 51 компания. Это решение позволяет бизнесу самостоятельно усиливать оборону собственных объектов в рамках встроенной системы под управлением Воздушных Сил ВСУ. Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.

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Только за последние полтора месяца количество участников выросло почти вдвое, что подтверждает критическую потребность бизнеса в защите своих производственных мощностей и персонала от атак вражеских беспилотников. Каждая компания получила статус уполномоченного на осуществление соответствующих мер безопасности.

Важно понимать, что частная ПВО не является автономной структурой. Это неотъемлемая составляющая многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины, координируемая Воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ. Такой подход позволяет обеспечить скоординированное реагирование на угрозы реального времени.

Всего заинтересованность в проекте проявили 62 предприятия разных форм собственности. В списке участников — операторы критической инфраструктуры, энергетические компании и частный бизнес из разных регионов.

Успешность этой инициативы уже имеет подтверждение на практике:

Боевые задачи активно выполняют собственные группы противовоздушной обороны четырех компаний. Совместными усилиями уже уничтожено более 50 враждебных целей, в частности, БпЛА типа Shahed и разведывательные дроны типа Zala. Уже зафиксированы успешные случаи перехвата сложных целей, таких как реактивные «шахеды», двигающиеся со скоростью более 400 км/ч.

Поскольку враг делает ставку на массированное использование БПЛА, децентрализованная система защиты позволяет повысить эффективность прикрытия экономических объектов. А украинский бизнес готов брать на себя часть ответственности за безопасность.

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