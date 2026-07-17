Varus покупает сеть «Коло»: АМКУ дал разрешение на одно из крупнейших сделок в украинском ритейле

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Varus — это сеть из 115 супермаркетов, основанная в 2003 году в Днепре. Принадлежит бизнесменам Руслану Шостаку и Валерию Киптику. Компания развивает несколько форматов: классические супермаркеты, магазины Varus To Go и онлайн-торговлю.

«Коло» появилось в 2017 году и специализируется на магазинах формата «у дома». В настоящее время сеть насчитывает более 250 точек, расположенных преимущественно в Киеве, Киевской области и Одессе. Оператором выступает ООО «Аритейл», принадлежащее Геннадию Буткевичу, также совладельцем крупнейшей украинской сети супермаркетов АТБ.

После сделки Varus существенно усилит позиции в сегменте convenience retail (магазинов шаговой доступности), являющегося одним из наиболее популярных форматов современной розничной торговли.

Команду «Коло» планируют сохранить: более 1 100 сотрудников останутся в объединенной компании и получат возможности для развития и карьерного роста.

Что еще известно о Геннадии Буткевиче

Геннадий Буткевич активно расширяет бизнес-присутствие на разных рынках:

В июле 2025 получил разрешение АМКУ на приобретение здания житомирского Центрального универмага В декабре 2024 года выкупил конфискованного у российского владельца производителя стройматериалов «Аэрок» за 1,89 млрд грн. Средства от продаж поступили в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Сеть АТБ, принадлежащая Буткевичу, остается самой продовольственной розничной сетью Украины: в 2025 году она насчитывала 1 319 торговых точек.

Читайте також: Население массово переходит на дешевые продукты, гаджеты отошли на второй план: анализ доходов крупнейших ритейл-сетей