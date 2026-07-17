Раньше, чтобы совершить платеж за IBAN, клиентам приходилось вручную вводить сложные реквизиты, внимательно проверять каждую цифру и тратить лишнее время. В банке нашли способ сделать этот процесс более быстрым, более простым и комфортным.
абанк сделал отправку платежей по IBAN значительно проще
Именно поэтому у àbank24 появилась новая функция автоматического распознавания реквизитов. Теперь достаточно загрузить фото или скриншот из галереи или воспользоваться камерой смартфона — приложение само считает реквизиты, автоматически заполнит необходимые поля для платежа, а клиенту останется проверить данные, ввести сумму и подтвердить перевод.
Как пользоваться новой функцией?
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Войдите в àbank24 и откройте раздел «Платежи по IBAN».
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Щелкните значок скрепки.
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Выберите один из способов:
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загрузите фото или скриншот с реквизитами из галереи;
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или наведите камеру смартфона на бумажный документ или экран с реквизитами.
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Дождитесь, пока приложение автоматически распознает реквизиты и заполнит поля.
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Проверьте данные, введите сумму платежа и подтвердите перевод.
Автоматическое считывание реквизитов поможет:
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экономить время — без ручного ввода длинных реквизитов;
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минимизировать риск ошибок при заполнении данных;
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осуществлять платежи еще быстрее — достаточно фото, скриншота или камеры смартфона.
В банке убеждены, что забота о клиенте начинается с простых вещей. Именно поэтому они постоянно ищут способы сделать каждую банковскую операцию еще быстрее, проще и удобнее.
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