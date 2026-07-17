абанк сделал отправку платежей по IBAN значительно проще

Раньше, чтобы совершить платеж за IBAN, клиентам приходилось вручную вводить сложные реквизиты, внимательно проверять каждую цифру и тратить лишнее время. В банке нашли способ сделать этот процесс более быстрым, более простым и комфортным.

Именно поэтому у àbank24 появилась новая функция автоматического распознавания реквизитов. Теперь достаточно загрузить фото или скриншот из галереи или воспользоваться камерой смартфона — приложение само считает реквизиты, автоматически заполнит необходимые поля для платежа, а клиенту останется проверить данные, ввести сумму и подтвердить перевод.

Как пользоваться новой функцией?

Войдите в àbank24 и откройте раздел «Платежи по IBAN». Щелкните значок скрепки. Выберите один из способов: загрузите фото или скриншот с реквизитами из галереи;

или наведите камеру смартфона на бумажный документ или экран с реквизитами. Дождитесь, пока приложение автоматически распознает реквизиты и заполнит поля. Проверьте данные, введите сумму платежа и подтвердите перевод.

Автоматическое считывание реквизитов поможет:

экономить время — без ручного ввода длинных реквизитов;

минимизировать риск ошибок при заполнении данных;

осуществлять платежи еще быстрее — достаточно фото, скриншота или камеры смартфона.

В банке убеждены, что забота о клиенте начинается с простых вещей. Именно поэтому они постоянно ищут способы сделать каждую банковскую операцию еще быстрее, проще и удобнее.