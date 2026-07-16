К закрытию межбанка в среду, 16 июля, курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже, евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на закрытии межбанка
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Открытие 16 июля
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Закрытие 16 июля
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Изменения
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44,68/44,72
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44,63/44,66
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5/6
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51,25/51,28
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51,12/51,14
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13/14
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,43−44,91 грн. Евро покупают за 50,88 грн, а продают за 51,53 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,75, евро — 51,25−51,38 грн.
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Источник: Минфин
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