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16 июля 2026, 16:30 Читати українською

Петер Сийярто оставил политику ради должности в китайской BYD

Бывший министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сложил депутатский мандат и переходит на работу к китайскому автопроизводителю BYD. Об этом он сообщил в Facebook.

Бывший министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сложил депутатский мандат и переходит на работу к китайскому автопроизводителю BYD.

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Что известно о новой должности

По данным AP, Сийярто занимает международную управленческую должность в BYD и будет заниматься внешними связями и развитием бизнеса компании. Его переход уже вызвал политическую критику в Венгрии из-за роли, которую он раньше играл в привлечении китайских инвестиций в страну.

Во время работы в правительстве Виктора Орбана Сийярто являлся одним из главных лоббистов экономического сотрудничества с Китаем. Именно при его участии Венгрия стала важной европейской площадкой для BYD, в частности, для строительства первого завода компании по производству электромобилей в Европе.

Почему это вызвало критику

Критики называют переход Сийярто классическим примером «вращающейся двери», когда политик после работы в государственном секторе переходит в компанию, интересы которой ранее поддерживал в должности.

Во время пребывания Сийярто в правительстве Венгрия активно оказывала поддержку китайским инвесторам. В частности, BYD получила значительные государственные стимулы для реализации проектов в стране, включая завод в Сегеде, европейскую штаб-квартиру и R&D-центр.

Оппозиция в Венгрии заявляет, что новая работа Сийярто может создавать репутационные и нравственные риски. Его оппоненты утверждают, что политик фактически переходит в компанию, для которой раньше помогал создавать благоприятные условия на государственном уровне.

Что нужно BYD в Европе

Для BYD Европа является одним из главных направлений международной экспансии. Компания наращивает присутствие на рынке электромобилей, но сталкивается с более жесткой регуляторной средой в ЕС.

Европейский Союз ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили, объясняя это государственными субсидиями для производителей в Китае. В такой ситуации локализация производства в Европе становится для BYD способом снизить тарифные риски и закрепиться на рынке.

Венгрия для этого имеет особое значение. Страна под руководством правительства Орбана последовательно выстраивала тесные экономические связи с Пекином и позиционировала себя как мост между Китаем и ЕС. Поэтому опыт и контакты Сийярто могут быть ценны для BYD именно в вопросах внешних связей, взаимодействия с регуляторами и развитии бизнеса в Европе.

Политика, бизнес и риски для ЕС

Переход Сийярто в BYD происходит на фоне обострения конкуренции между европейскими и китайскими автопроизводителями. Китайские компании быстро наращивают продажи электромобилей, тогда как европейские концерны одновременно сталкиваются с высокими затратами на электрификацию, более слабым спросом и давлением на маржу.

Как ранее писал Минфин, Volkswagen уже столкнулся с внутренним конфликтом из-за необходимости масштабной реструктуризации на фоне конкуренции с Китаем. На этом фоне ужесточение BYD в Европе становится не только бизнес-вопросом, но и политическим вызовом для ЕС.

Для Венгрии работа Сийярто в BYD может означать дальнейшее усиление китайского промышленного влияния. Для Е С еще один повод внимательнее смотреть на связи между политиками, государственными субсидиями и крупными иностранными инвесторами.

Главный вопрос теперь состоит в том, сможет ли BYD через локальное производство и политические контакты смягчить тарифное давление в Европе и подготовить почву для новых инвестиций. Именно вокруг этого, вероятно, и будет строиться новая роль Сийярто в китайском автоконцерне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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lider2000
lider2000
16 июля 2026, 17:21
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Красавчег
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