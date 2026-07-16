TSMC инвестирует еще $100 млрд в США на фоне рекордной прибыли

Крупнейший в мире производитель чипов для искусственного интеллекта TSMC объявил о намерении инвестировать еще $100 млрд в производство в американском штате Аризона. Это стало победой для президента США Дональда Трампа, добивающегося расширения производства полупроводников внутри страны, сообщает Reuters.

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В то же время компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год и сообщила о рекордной прибыли за второй квартал, значительно превзошедшей ожидания аналитиков.

Рекордная прибыль благодаря буму ИИ

Во втором квартале 2026 года чистая прибыль TSMC выросла на 77% в годовом исчислении — до рекордных 706,6 млрд тайваньских долларов ($22 млрд). Это существенно превысило прогноз аналитиков, ожидавших 632,6 млрд тайваньских долларов.

Компания демонстрирует двузначный рост прибыли уже девятый квартал подряд, что подтверждает устойчивый спрос на чипы для искусственного интеллекта.

Компания увеличивает инвестиции

TSMC повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до $60−64 млрд. Ранее компания ожидала инвестиции на уровне $52−56 млрд.

Руководство также заявило, что в течение следующих трех лет объемы капитальных вложений будут значительно выше, чем в предыдущие три года.

По словам генерального директора компании Си Си Вея, облачные провайдеры продолжают сигнализировать о высоком спросе на решения с искусственным интеллектом.

«Наши клиенты и их заказчики и дальше демонстрируют очень сильный спрос и положительные ожидания. Поэтому наша уверенность в многолетнем мегатренде развития ИИ остается очень высокой», — отметил он.

Новые заводы в Аризоне

Дополнительные $100 млрд будут направлены на развитие производства в Аризоне. Вместе с ранее объявленными инвестициями общий объем вложений TSMC в США составит $265 млрд.

Компания планирует построить еще четыре предприятия, в том числе заводы по передовой упаковке чипов. Окончательные сроки реализации будут зависеть от рыночной ситуации.

В Министерстве торговли США заявили, что новые инвестиции подтверждают стремление администрации Дональда Трампа укрепить американское производство полупроводников и технологическое лидерство страны.

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Прогнозы стали еще более оптимистичными

TSMC ожидает, что в 2026 году ее выручка в долларовом эквиваленте вырастет более чем на 40%. Ранее компания прогнозировала увеличение более чем на 30%.

В текущем квартале производитель ожидает выручку в пределах $44,6−45,8 млрд против $33,1 млрд годом ранее.

В то же время Си Си Вэй отметил, что компания не полагается исключительно на прогнозы клиентов. TSMC самостоятельно анализирует темпы строительства дата-центров для ИИ и общий спрос во избежание избыточного производства.

TSMC остается лидером рынка

Аналитики отмечают, что спрос на технологии производства чипов по 3-нм и 2-нм техпроцессам, а также на технологию передовой упаковки CoWoS остается очень высоким.

На фоне этого рыночная капитализация TSMC выросла почти до $1,97 трлн, что почти вдвое превышает стоимость ее главного конкурента Samsung Electronics.

Кроме того, на этой неделе компания уже сообщила о 36%-ном росте выручки во втором квартале, что также превзошло прогнозы рынка.